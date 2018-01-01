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У Ковелі затримали «амфетамінщика». ФОТО

У Ковелі затримали «амфетамінщика». ФОТО
У 24-річного ковельчанина вилучили 14 пакетів з амфетаміном загальною вагою 14 грам.

Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.

Оперативники Ковельського відділу поліції спільно із дільничним під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні 24-річного ковельчанина виявили та вилучили 14 пакетів із порошкоподібною речовиною вагою 10 г. зовні схожою на амфетамін.

Усе вилучене направили для проведення дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.

У Ковелі затримали «амфетамінщика». ФОТО
У Ковелі затримали «амфетамінщика». ФОТО

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Теги: амфетамін, Ковель, поліція
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