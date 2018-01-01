У Ковелі затримали «амфетамінщика». ФОТО
Сьогодні, 18:49
У 24-річного ковельчанина вилучили 14 пакетів з амфетаміном загальною вагою 14 грам.
Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.
Оперативники Ковельського відділу поліції спільно із дільничним під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні 24-річного ковельчанина виявили та вилучили 14 пакетів із порошкоподібною речовиною вагою 10 г. зовні схожою на амфетамін.
Усе вилучене направили для проведення дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.
Оперативники Ковельського відділу поліції спільно із дільничним під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні 24-річного ковельчанина виявили та вилучили 14 пакетів із порошкоподібною речовиною вагою 10 г. зовні схожою на амфетамін.
Усе вилучене направили для проведення дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі затримали «амфетамінщика». ФОТО
Сьогодні, 18:49
У Луцьку за 14 мільйонів гривень відремонтують міст
Сьогодні, 18:30
У «Промені» стартував «Супер літній табір». ФОТО*
Сьогодні, 18:14
Волинський коледж, де обвалилася стіна, планують відремонтувати
Сьогодні, 17:52
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
Сьогодні, 17:46