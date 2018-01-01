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Волинській сапери знешкодили міни та боєприпаси часів минулих воєн. ФОТО

Волинській сапери знешкодили міни та боєприпаси часів минулих воєн. ФОТО
На Волині рятувлаьники знешкодили 34 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.

У період з 5 по 7 червня сапери групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили 34 вибухонебезпечних предмети, виявлені волинянами на території м.Камінь-Каширський, а також у селах Таболи, Старі Червища Камінь-Каширського району, в селах Верба та Нехворощі Володимир-Волинського району, в селах Грабове та Паридуби Старовижівського району, в селах Нові Підцаревичі та Лісово Маневицького району.

Усі знахідки піротехніки почергово знешкодили на спеціально відведених майданчиках, а прилеглі до місць виявлення території додатково обстежили.

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій України у Волинській області закликає громадян при виявленні вибухонебезпечних предметів повідомляти за номером «101» або «102».

Волинській сапери знешкодили міни та боєприпаси часів минулих воєн. ФОТО
Волинській сапери знешкодили міни та боєприпаси часів минулих воєн. ФОТО
Волинській сапери знешкодили міни та боєприпаси часів минулих воєн. ФОТО

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Теги: рятувлаьники, Волинь, боєприпаси
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