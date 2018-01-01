Волинській сапери знешкодили міни та боєприпаси часів минулих воєн. ФОТО

На Волині рятувлаьники знешкодили 34 вибухонебезпечних предметів.Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.У період з 5 по 7 червня сапери групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили 34 вибухонебезпечних предмети, виявлені волинянами на території м.Камінь-Каширський, а також у селах Таболи, Старі Червища Камінь-Каширського району, в селах Верба та Нехворощі Володимир-Волинського району, в селах Грабове та Паридуби Старовижівського району, в селах Нові Підцаревичі та Лісово Маневицького району.Усі знахідки піротехніки почергово знешкодили на спеціально відведених майданчиках, а прилеглі до місць виявлення території додатково обстежили.Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій України у Волинській області закликає громадян при виявленні вибухонебезпечних предметів повідомляти за номером «101» або «102».