Волинській сапери знешкодили міни та боєприпаси часів минулих воєн. ФОТО
Сьогодні, 19:32
На Волині рятувлаьники знешкодили 34 вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.
У період з 5 по 7 червня сапери групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили 34 вибухонебезпечних предмети, виявлені волинянами на території м.Камінь-Каширський, а також у селах Таболи, Старі Червища Камінь-Каширського району, в селах Верба та Нехворощі Володимир-Волинського району, в селах Грабове та Паридуби Старовижівського району, в селах Нові Підцаревичі та Лісово Маневицького району.
Усі знахідки піротехніки почергово знешкодили на спеціально відведених майданчиках, а прилеглі до місць виявлення території додатково обстежили.
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій України у Волинській області закликає громадян при виявленні вибухонебезпечних предметів повідомляти за номером «101» або «102».
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Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.
У період з 5 по 7 червня сапери групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили 34 вибухонебезпечних предмети, виявлені волинянами на території м.Камінь-Каширський, а також у селах Таболи, Старі Червища Камінь-Каширського району, в селах Верба та Нехворощі Володимир-Волинського району, в селах Грабове та Паридуби Старовижівського району, в селах Нові Підцаревичі та Лісово Маневицького району.
Усі знахідки піротехніки почергово знешкодили на спеціально відведених майданчиках, а прилеглі до місць виявлення території додатково обстежили.
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій України у Волинській області закликає громадян при виявленні вибухонебезпечних предметів повідомляти за номером «101» або «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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