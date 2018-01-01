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У Луцьку шість днів розшукують дідуся, який пішов з дому та не повернувся. ФОТО

У Луцьку шість днів розшукують дідуся, який пішов з дому та не повернувся. ФОТО
У Луцьку зник 69-річний Петро Капітан. Його розшукують вже декілька днів.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.

Нагадаємо, чоловік зник 3 червня. На сполох забив його син, Сергій Капітан.

Капітан Петро Мамутович може не орієнтуватись на місцевості, можливо, попрямував у напрямку Ковеля.

«Якщо хтось бачив цього чоловіка – повідомте службу 102!» - повідомили у прес-службі патрульної поліції.

У Луцьку шість днів розшукують дідуся, який пішов з дому та не повернувся. ФОТО

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Теги: розшук, поліція, Капітан, пенсіонер
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