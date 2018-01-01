У Луцьку шість днів розшукують дідуся, який пішов з дому та не повернувся. ФОТО
Сьогодні, 12:21
У Луцьку зник 69-річний Петро Капітан. Його розшукують вже декілька днів.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.
Нагадаємо, чоловік зник 3 червня. На сполох забив його син, Сергій Капітан.
Капітан Петро Мамутович може не орієнтуватись на місцевості, можливо, попрямував у напрямку Ковеля.
«Якщо хтось бачив цього чоловіка – повідомте службу 102!» - повідомили у прес-службі патрульної поліції.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.
Нагадаємо, чоловік зник 3 червня. На сполох забив його син, Сергій Капітан.
Капітан Петро Мамутович може не орієнтуватись на місцевості, можливо, попрямував у напрямку Ковеля.
«Якщо хтось бачив цього чоловіка – повідомте службу 102!» - повідомили у прес-службі патрульної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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