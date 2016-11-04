У Ковелі чоловік обікрав підвали багатоповерхівки. ФОТО
Сьогодні, 12:33
У Ковелі затримали чоловіка, який обікрав підвали багатоквартирного будинку.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Крадіжки правопорушник скоїв зранку. Пошкодивши замки, він проник до підвальних приміщень багатоквартирного будинку та викрав різноманітні металеві речі.
Співробітники кримінальної поліції спільно з групою реагування патрульної поліції встановили причетність 28-річного мешканця міста до скоєння цього злочину. До слова, раніше чоловіка вже притягували до кримінальної відповідальності за подібне правопорушення.
Викрадені злодієм речі правоохоронці вилучили. Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК України.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникенням у приміщення, слідчі розпочали кримінальтне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від трьох до шести років.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Крадіжки правопорушник скоїв зранку. Пошкодивши замки, він проник до підвальних приміщень багатоквартирного будинку та викрав різноманітні металеві речі.
Співробітники кримінальної поліції спільно з групою реагування патрульної поліції встановили причетність 28-річного мешканця міста до скоєння цього злочину. До слова, раніше чоловіка вже притягували до кримінальної відповідальності за подібне правопорушення.
Викрадені злодієм речі правоохоронці вилучили. Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК України.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникенням у приміщення, слідчі розпочали кримінальтне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від трьох до шести років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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