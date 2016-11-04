У Ковелі чоловік обікрав підвали багатоповерхівки. ФОТО





Про це повідомили у



Крадіжки правопорушник скоїв зранку. Пошкодивши замки, він проник до підвальних приміщень багатоквартирного будинку та викрав різноманітні металеві речі.



Співробітники кримінальної поліції спільно з групою реагування патрульної поліції встановили причетність 28-річного мешканця міста до скоєння цього злочину. До слова, раніше чоловіка вже притягували до кримінальної відповідальності за подібне правопорушення.



Викрадені злодієм речі правоохоронці вилучили. Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК України.



За фактом крадіжки, поєднаної з проникенням у приміщення, слідчі розпочали кримінальтне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від трьох до шести років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі затримали чоловіка, який обікрав підвали багатоквартирного будинку.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Крадіжки правопорушник скоїв зранку. Пошкодивши замки, він проник до підвальних приміщень багатоквартирного будинку та викрав різноманітні металеві речі.Співробітники кримінальної поліції спільно з групою реагування патрульної поліції встановили причетність 28-річного мешканця міста до скоєння цього злочину. До слова, раніше чоловіка вже притягували до кримінальної відповідальності за подібне правопорушення.Викрадені злодієм речі правоохоронці вилучили. Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК України.За фактом крадіжки, поєднаної з проникенням у приміщення, слідчі розпочали кримінальтне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

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