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Застаріла техніка і ліки з минулого століття: волинський медик розповів про перші дні в АТО

Застаріла техніка і ліки з минулого століття: волинський медик розповів про перші дні в АТО
Лікар-анестезіолог Нововолинської центральної міської лікарні Олексій Максимів поділився спогадами про перші дні в АТО.

Про це йдеться у матеріалі Волині нової.

Олексій Максимів каже, що перші місяці на Сході пам’ятає майже похвилинно. Це був кінець березня — початок квітня. Тоді отримав інформацію, що його призивають на військові збори. Прибув у військкомат. Медика відправили в 51-шу механізовану бригаду.

«Що застали і з чого починали? Перші тижні був справжній жах. Законсервована техніка зразка 1969–1979 років, відповідно укомплектовані й медпрепарати, датовані минулим століттям. Зі всього начиння повикидали різні мазі від сонячних опіків на всю бригаду. Назбиралося два десятилітрових відра з бинтами і ще деякими лікарськими засобами, якими можна було тільки зупинити кровотечу при порізі пальця», - пригадує Максимів.

За його словами, коли бійці вирушили в Рівне для бойового злагодження — перші автомобілі і БТРи заглохли. Десь біля Володимир-Волинського цукрового заводу двигуни повиходили з ладу.

«Нам пощастило — ми за світловий день добралися туди. На 200 цивільних — один контрактник. Як палатку поставити, ніхто не знає. «Загуглили» через інтернет мобільними телефонами відповідні інструкції, почали вчитуватися — і так налагоджувати військовий побут. Не було загального військового керівництва, ніхто не проводив ні теоретичних, ні практичних завдань, тільки випустили по два ріжки патронів з автомата», - розповів лікар.
Застаріла техніка і ліки з минулого століття: волинський медик розповів про перші дні в АТО

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Теги: АТО, медицина, ліки
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Коментарі 2
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це був квітень 2014 тоді був такий час така ситуація треба було захищати державу як могли так і захищали це зараз можна сидіти на дивані і бути експетром по озброенню
приклад на 6 самоходок 2 акумулятори робочі а на кожну теба по два
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хоча медикам велика подяка мене рятували як могли здоровя Вам хлопці і всім нам мирного неба( після перемоги)
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