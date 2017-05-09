Застаріла техніка і ліки з минулого століття: волинський медик розповів про перші дні в АТО

Олексій Максимів поділився спогадами про перші дні в АТО.



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Олексій Максимів каже, що перші місяці на Сході пам’ятає майже похвилинно. Це був кінець березня — початок квітня. Тоді отримав інформацію, що його призивають на військові збори. Прибув у військкомат. Медика відправили в 51-шу механізовану бригаду.



«Що застали і з чого починали? Перші тижні був справжній жах. Законсервована техніка зразка 1969–1979 років, відповідно укомплектовані й медпрепарати, датовані минулим століттям. Зі всього начиння повикидали різні мазі від сонячних опіків на всю бригаду. Назбиралося два десятилітрових відра з бинтами і ще деякими лікарськими засобами, якими можна було тільки зупинити кровотечу при порізі пальця», - пригадує Максимів.



За його словами, коли бійці вирушили в Рівне для бойового злагодження — перші автомобілі і БТРи заглохли. Десь біля Володимир-Волинського цукрового заводу двигуни повиходили з ладу.



«Нам пощастило — ми за світловий день добралися туди. На 200 цивільних — один контрактник. Як палатку поставити, ніхто не знає. «Загуглили» через інтернет мобільними телефонами відповідні інструкції, почали вчитуватися — і так налагоджувати військовий побут. Не було загального військового керівництва, ніхто не проводив ні теоретичних, ні практичних завдань, тільки випустили по два ріжки патронів з автомата», - розповів лікар.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікар-анестезіолог Нововолинської центральної міської лікарніподілився спогадами про перші дні в АТО.Про це йдеться у матеріалі Волині нової Олексій Максимів каже, що перші місяці на Сході пам’ятає майже похвилинно. Це був кінець березня — початок квітня. Тоді отримав інформацію, що його призивають на військові збори. Прибув у військкомат. Медика відправили в 51-шу механізовану бригаду.«Що застали і з чого починали? Перші тижні був справжній жах. Законсервована техніка зразка 1969–1979 років, відповідно укомплектовані й медпрепарати, датовані минулим століттям. Зі всього начиння повикидали різні мазі від сонячних опіків на всю бригаду. Назбиралося два десятилітрових відра з бинтами і ще деякими лікарськими засобами, якими можна було тільки зупинити кровотечу при порізі пальця», - пригадує Максимів.За його словами, коли бійці вирушили в Рівне для бойового злагодження — перші автомобілі і БТРи заглохли. Десь біля Володимир-Волинського цукрового заводу двигуни повиходили з ладу.«Нам пощастило — ми за світловий день добралися туди. На 200 цивільних — один контрактник. Як палатку поставити, ніхто не знає. «Загуглили» через інтернет мобільними телефонами відповідні інструкції, почали вчитуватися — і так налагоджувати військовий побут. Не було загального військового керівництва, ніхто не проводив ні теоретичних, ні практичних завдань, тільки випустили по два ріжки патронів з автомата», - розповів лікар.

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