Волинянину, який торгував наркотиками, «дали» дев'ять років в'язниці

На Волині судили чоловіка, який торгував канабісом та амфетаміном.Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.У квітні 2017 року правоохоронці зафіксували три епізоди вчинених раніше судимим за хуліганство 33-річним лучанином незаконних оборудок із амфетаміном та канабісом.Під час затримання 24 квітня 2017 року працівники Луцького відділу поліції вилучили у нього три пластикових ємності з подрібненою коноплею, маса якої в перерахунку на суху речовину становить майже 25 г., а також речовину із вмістом амфетаміну.У суді наркоторгівець свою вину визнавав лиш частково, вказуючи, що не мав наміру збувати психотропи та канабіс, а придбавав їх для власного вживання.Луцький міськрайонний суд, повважавши докази його вини у вчиненні одного з епізодів злочинної діяльності недопустимими, визнав чоловіка винним лише за двома епізодами. За вчинення кримінальних правопорушень йому призначили покарання у виді 5 років позбавлення волі.Позаяк зловмисник не відбув іще частину покарання, призначеного за вчинений до того злочин, остаточно до відбуття йому призначили строк 6 років позбавлення волі.Із таким вироком суду першої інстанції не погодилася ні прокуратура, ні обвинувачений. Прокурори, оскаржуючи вирок в апеляційному порядку, наполягали на визнанні лучанина винним по всіх епізодах та суворішому покаранні. Адвокат обвинуваченого наполягав на звільненні його від кримінальної відповідальності.Дослухавшись до доводів прокурорів, апеляційний суд Волинської області визнав чоловіка винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин і наркотичних засобів, вчинених повторно (кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України) та призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі.