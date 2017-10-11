вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Батьки думали, що я в Рівному, - волинський медик про службу в АТО

Батьки думали, що я в Рівному, - волинський медик про службу в АТО
Лікар-анестезіолог Нововолинської центральної міської лікарні Олексій Максимів, який служив у 51-ій бригаді розповів, що не казав батькам про перебування в АТО.

Про це йдеться у матеріалі Волині нової.

Олексій Максимів виконував бойові завдання у Дачному на Дніпропетровщині, Варварівці, Лисичанську, Сєвєродонецьк на Луганщині тощо. Отримав контузію.

«Дуже важко переживала дружина, я їй вдячний за підтримку. Сини, тоді їм було 13 і 9 років, думаю, сьогодні гордяться татом, вони приїжджали до мене в Рівне й запам’ятали, як «бавилися» моїм автоматом.

Від тестя з тещею, звичайно, цього не зміг приховати, бо вони проживають у Нововолинську, а батькам розповів і показав знімки, вже коли повернувся з фронту. Їм усе говорив телефоном, що служу в Рівному, комплектую аптечки, проводжу з солдатами теоретичні й практичні навчання з медпідготовки, - поділився медик.

За словами волинянина, особливо він вдячний дружині за каву, яку вона передавала в АТО.

«Я вранці нею смакував, не ховаючись в окопі. І це круто, бо принципово: чому я маю ховатися на своїй землі від якихось зайд?» - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: АТО, армія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через вибух пороху в Сумах постраждало немовля. ФОТО
Сьогодні, 16:35
На Волині – новий «старий» прокурор області
Сьогодні, 16:23
Батьки думали, що я в Рівному, - волинський медик про службу в АТО
Сьогодні, 16:18
Юні волинянки здобули медалі на боксерському змаганні у Марракеші. ФОТО
Сьогодні, 16:16
У Луцьку на хабарі викрили посадовців двох лікарень. ФОТО
Сьогодні, 15:55
Схожі новини
Волинські резервісти поїхали на полігон Волинські резервісти поїхали на полігон
28 лютий, 12:19
У Луцьку атовці можуть отримати безплатні ліки У Луцьку атовці можуть отримати безплатні ліки
11 жовтень, 2017, 14:49
Військова історія: як брати в житті стали братами по зброї Військова історія: як брати в житті стали братами по зброї
30 липень, 2017, 15:46
«Мені аватаром ставати, щоб до дому з’їздити»: історії від волинських атошників «Мені аватаром ставати, щоб до дому з’їздити»: історії від волинських атошників
27 листопад, 2016, 04:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Я вже й не пам’ятаю, коли їв борщ»: історія луцького безхатька
07 червень, 11:34
 2
Під Луцьком працює скандальна клініка для алкоголіків та наркоманів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:29
 0
«Одразу бере за горло», - Палиця про роботу Савченка
Сьогодні, 16:56
 0
Розповіли про найбільші «бюджетні» проблеми Волині
Сьогодні, 16:47
 0
Через вибух пороху в Сумах постраждало немовля. ФОТО
Сьогодні, 16:35
 0
Медіа
відео
1/8