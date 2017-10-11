Батьки думали, що я в Рівному, - волинський медик про службу в АТО
Сьогодні, 16:18
Лікар-анестезіолог Нововолинської центральної міської лікарні Олексій Максимів, який служив у 51-ій бригаді розповів, що не казав батькам про перебування в АТО.
Про це йдеться у матеріалі Волині нової.
Олексій Максимів виконував бойові завдання у Дачному на Дніпропетровщині, Варварівці, Лисичанську, Сєвєродонецьк на Луганщині тощо. Отримав контузію.
«Дуже важко переживала дружина, я їй вдячний за підтримку. Сини, тоді їм було 13 і 9 років, думаю, сьогодні гордяться татом, вони приїжджали до мене в Рівне й запам’ятали, як «бавилися» моїм автоматом.
Від тестя з тещею, звичайно, цього не зміг приховати, бо вони проживають у Нововолинську, а батькам розповів і показав знімки, вже коли повернувся з фронту. Їм усе говорив телефоном, що служу в Рівному, комплектую аптечки, проводжу з солдатами теоретичні й практичні навчання з медпідготовки, - поділився медик.
За словами волинянина, особливо він вдячний дружині за каву, яку вона передавала в АТО.
«Я вранці нею смакував, не ховаючись в окопі. І це круто, бо принципово: чому я маю ховатися на своїй землі від якихось зайд?» - додав він.
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Про це йдеться у матеріалі Волині нової.
Олексій Максимів виконував бойові завдання у Дачному на Дніпропетровщині, Варварівці, Лисичанську, Сєвєродонецьк на Луганщині тощо. Отримав контузію.
«Дуже важко переживала дружина, я їй вдячний за підтримку. Сини, тоді їм було 13 і 9 років, думаю, сьогодні гордяться татом, вони приїжджали до мене в Рівне й запам’ятали, як «бавилися» моїм автоматом.
Від тестя з тещею, звичайно, цього не зміг приховати, бо вони проживають у Нововолинську, а батькам розповів і показав знімки, вже коли повернувся з фронту. Їм усе говорив телефоном, що служу в Рівному, комплектую аптечки, проводжу з солдатами теоретичні й практичні навчання з медпідготовки, - поділився медик.
За словами волинянина, особливо він вдячний дружині за каву, яку вона передавала в АТО.
«Я вранці нею смакував, не ховаючись в окопі. І це круто, бо принципово: чому я маю ховатися на своїй землі від якихось зайд?» - додав він.
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