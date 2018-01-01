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Видання «ВолиньPost» перемогло у турнірі з боулінгу. ФОТО

Видання «ВолиньPost» перемогло у турнірі з боулінгу. ФОТО
Команда Інформаційного агентства ВолиньPost виборола перемогу у журналістському турнірі з боулінгу.

Змагання між 11 командами відбулося 7 червня з нагоди Дня журналіста у в боулінг-клубі «Strike City», що в ТРЦ «ПортCity».

Усього в змаганнях взяли участь 44 журналісти із волинських засобів масової інформації. Впевнену перемогу у турнірі здобула команда Інформаційного агентства ВолиньPost, у складі якої грали директор видання Юрій Сковорода, головний редактор Іванна Рудишин, журналістка Василина Боруцька та випусковий редактор Дмитро Пушка.

Видання «ВолиньPost» перемогло у турнірі з боулінгу. ФОТО




Видання «ВолиньPost» перемогло у турнірі з боулінгу. ФОТО


Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко, який був ініціатором турніру, нагородив команду-переможця ноутбуком.

Видання «ВолиньPost» перемогло у турнірі з боулінгу. ФОТО


Друге місце у турнірі виборов «12 канал». За зайняте призове місце редакція каналу отримала у подарунок лазерний принтер.

Третя місце у турнірі посіла команда відділу інформаційної політики Волинської ОДА, яка отримала у подарунок символічну кеглю.

Видання «ВолиньPost» перемогло у турнірі з боулінгу. ФОТО


Видання «ВолиньPost» перемогло у турнірі з боулінгу. ФОТО


Нагародили також найкращу учасницю та найкращого учасника турніру. Ними стали працівниця відділу інформаційної політики ОДА Наталка Каращук та журналіст інтернет-видання «Волинь24» Святослав Лесюк.

Вразив усіх учасників турніру страйк голови Волинської ОДА Олександра Савченка, який прийшов привітати учасників турніру та дав їм своєрідний майстер-клас. Очільник Волині зауважив, що такі турніри мають стати хорошою традицією, оскільки єднають між собою журналістів.

Видання «ВолиньPost» перемогло у турнірі з боулінгу. ФОТО


Видання «ВолиньPost» перемогло у турнірі з боулінгу. ФОТО


Видання «ВолиньPost» перемогло у турнірі з боулінгу. ФОТО


Фото - відділу інформаційної політики Волинської ОДА.
Головне фото - ТРЦ «ПортCity».

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Теги: боулінг, журналісти, Олександр Савченко, ВолиньPost
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