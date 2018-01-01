Видання «ВолиньPost» перемогло у турнірі з боулінгу. ФОТО

Командавиборола перемогу у журналістському турнірі з боулінгу.Змагання між 11 командами відбулося 7 червня з нагоди Дня журналіста у в боулінг-клубі «Strike City», що в ТРЦ «ПортCity».Усього в змаганнях взяли участь 44 журналісти із волинських засобів масової інформації. Впевнену перемогу у турнірі здобула команда Інформаційного агентства ВолиньPost, у складі якої грали директор видання, головний редактор, журналістката випусковий редакторГолова Волинської обласної державної адміністрації, який був ініціатором турніру, нагородив команду-переможця ноутбуком.Друге місце у турнірі виборов «12 канал». За зайняте призове місце редакція каналу отримала у подарунок лазерний принтер.Третя місце у турнірі посіла команда відділу інформаційної політики Волинської ОДА, яка отримала у подарунок символічну кеглю.Нагародили також найкращу учасницю та найкращого учасника турніру. Ними стали працівниця відділу інформаційної політики ОДАта журналіст інтернет-видання «Волинь24»Вразив усіх учасників турніру страйк голови Волинської ОДА, який прийшов привітати учасників турніру та дав їм своєрідний майстер-клас. Очільник Волині зауважив, що такі турніри мають стати хорошою традицією, оскільки єднають між собою журналістів.Фото - відділу інформаційної політики Волинської ОДА.Головне фото - ТРЦ «ПортCity».