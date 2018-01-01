Видання «ВолиньPost» перемогло у турнірі з боулінгу. ФОТО
Сьогодні, 14:10
Команда Інформаційного агентства ВолиньPost виборола перемогу у журналістському турнірі з боулінгу.
Змагання між 11 командами відбулося 7 червня з нагоди Дня журналіста у в боулінг-клубі «Strike City», що в ТРЦ «ПортCity».
Усього в змаганнях взяли участь 44 журналісти із волинських засобів масової інформації. Впевнену перемогу у турнірі здобула команда Інформаційного агентства ВолиньPost, у складі якої грали директор видання Юрій Сковорода, головний редактор Іванна Рудишин, журналістка Василина Боруцька та випусковий редактор Дмитро Пушка.
Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко, який був ініціатором турніру, нагородив команду-переможця ноутбуком.
Друге місце у турнірі виборов «12 канал». За зайняте призове місце редакція каналу отримала у подарунок лазерний принтер.
Третя місце у турнірі посіла команда відділу інформаційної політики Волинської ОДА, яка отримала у подарунок символічну кеглю.
Нагародили також найкращу учасницю та найкращого учасника турніру. Ними стали працівниця відділу інформаційної політики ОДА Наталка Каращук та журналіст інтернет-видання «Волинь24» Святослав Лесюк.
Вразив усіх учасників турніру страйк голови Волинської ОДА Олександра Савченка, який прийшов привітати учасників турніру та дав їм своєрідний майстер-клас. Очільник Волині зауважив, що такі турніри мають стати хорошою традицією, оскільки єднають між собою журналістів.
Фото - відділу інформаційної політики Волинської ОДА.
Головне фото - ТРЦ «ПортCity».
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Змагання між 11 командами відбулося 7 червня з нагоди Дня журналіста у в боулінг-клубі «Strike City», що в ТРЦ «ПортCity».
Усього в змаганнях взяли участь 44 журналісти із волинських засобів масової інформації. Впевнену перемогу у турнірі здобула команда Інформаційного агентства ВолиньPost, у складі якої грали директор видання Юрій Сковорода, головний редактор Іванна Рудишин, журналістка Василина Боруцька та випусковий редактор Дмитро Пушка.
Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко, який був ініціатором турніру, нагородив команду-переможця ноутбуком.
Друге місце у турнірі виборов «12 канал». За зайняте призове місце редакція каналу отримала у подарунок лазерний принтер.
Третя місце у турнірі посіла команда відділу інформаційної політики Волинської ОДА, яка отримала у подарунок символічну кеглю.
Нагародили також найкращу учасницю та найкращого учасника турніру. Ними стали працівниця відділу інформаційної політики ОДА Наталка Каращук та журналіст інтернет-видання «Волинь24» Святослав Лесюк.
Вразив усіх учасників турніру страйк голови Волинської ОДА Олександра Савченка, який прийшов привітати учасників турніру та дав їм своєрідний майстер-клас. Очільник Волині зауважив, що такі турніри мають стати хорошою традицією, оскільки єднають між собою журналістів.
Фото - відділу інформаційної політики Волинської ОДА.
Головне фото - ТРЦ «ПортCity».
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