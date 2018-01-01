«Спалився»: поліцейські вилучили у студента майже півкілограма коноплі

На Волині у студента знайшли 400 грамів коноплі.Про це повідомили у прес-службі військової частини 3002 ЗТУ НГУ.Гвардційці, які виконують службово-бойові завдання по недопущенню незаконного видобутку бурштину-сирцю на Волині, в позаслужбовий час виявили хлопця, який тримав у своїй кімнаті, в гуртожитку, майже півкілограма наркотичної речовини.«Після чергування ми відпочивали у себе в кімнаті, коли почули стійкий, характерний запах наркотичних речовин, - розповідає майор Руслан Комісаров. – Ми спустились на поверх нижче та з’ясували, з якої кімнати доноситься запах».Після цього правоохоронці викликали чергову по гуртожитку, яка попросила студента відкрити двері. Молодий чоловік відкрив двері, кімната була наповнена димом.Побачивши нацгвардійців власник сам зізнався, що курив коноплю. Після чого показав гвардійцям згорток, де було близько трьох грамів речовини.Військовослужбовці викликали працівників поліції, які після прибуття почали оглядати кімнату. Згодом у студента було виявлено ще три пакети з речовиною подрібненого зеленого кольору, загальною вагою близько 400 грамів.Триває слідство.