вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Спалився»: поліцейські вилучили у студента майже півкілограма коноплі

«Спалився»: поліцейські вилучили у студента майже півкілограма коноплі
На Волині у студента знайшли 400 грамів коноплі.

Про це повідомили у прес-службі військової частини 3002 ЗТУ НГУ.

Гвардційці, які виконують службово-бойові завдання по недопущенню незаконного видобутку бурштину-сирцю на Волині, в позаслужбовий час виявили хлопця, який тримав у своїй кімнаті, в гуртожитку, майже півкілограма наркотичної речовини.

«Після чергування ми відпочивали у себе в кімнаті, коли почули стійкий, характерний запах наркотичних речовин, - розповідає майор Руслан Комісаров. – Ми спустились на поверх нижче та з’ясували, з якої кімнати доноситься запах».

Після цього правоохоронці викликали чергову по гуртожитку, яка попросила студента відкрити двері. Молодий чоловік відкрив двері, кімната була наповнена димом.

Побачивши нацгвардійців власник сам зізнався, що курив коноплю. Після чого показав гвардійцям згорток, де було близько трьох грамів речовини.

Військовослужбовці викликали працівників поліції, які після прибуття почали оглядати кімнату. Згодом у студента було виявлено ще три пакети з речовиною подрібненого зеленого кольору, загальною вагою близько 400 грамів.

Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: конопля, наркотик, гвардійці, Волинь, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Віз і нині там»: у Луцьку не закривають каналізаційні люки. ФОТО
Сьогодні, 15:16
Луцькому пологовому будинку подарували нове обладнання. ФОТО
Сьогодні, 14:57
«Спалився»: поліцейські вилучили у студента майже півкілограма коноплі
Сьогодні, 14:44
Від і до: скільки коштує перша чорниця на луцькому ринку. ФОТО
Сьогодні, 14:39
Волинській бригаді призначили нового командира. ФОТО
Сьогодні, 14:21
Схожі новини
Лучанин ходив по місту з кілограмом макової соломки Лучанин ходив по місту з кілограмом макової соломки
04 травень, 14:46
У Луцьку чоловік вкрав куртку зі спортмагазину У Луцьку чоловік вкрав куртку зі спортмагазину
06 червень, 12:21
Масову загибель бджіл на Волині досі розслідують Масову загибель бджіл на Волині досі розслідують
06 червень, 00:39
Волинян, які шарпали та штовхали поліцейських, можуть «посадити». ФОТО Волинян, які шарпали та штовхали поліцейських, можуть «посадити». ФОТО
05 червень, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Я вже й не пам’ятаю, коли їв борщ»: історія луцького безхатька
07 червень, 11:34
 2
У Луцьку на хабарі викрили посадовців двох лікарень. ФОТО
Сьогодні, 15:55
 0
Пікнік відміняється: синоптики попереджають про грози на вихідних
Сьогодні, 15:51
 0
У дитячому таборі «Ровесник» розпочинається відпочинковий сезон. ФОТО
Сьогодні, 15:45
 0
«Віз і нині там»: у Луцьку не закривають каналізаційні люки. ФОТО
Сьогодні, 15:16
 0
Медіа
відео
1/8