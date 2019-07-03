Луцькому пологовому будинку подарували нове обладнання. ФОТО





Про це повідомили на



Гістерорезектоскоп німецької компанії KARL STORZ GmbH & Co (Карл Шторц), провідного світового лідера у галузі ендоскопічної апаратури, дає змогу збільшити рівень та якість надання медичної допомоги пацієнткам із захворюваннями матки.



Реанімаційні монітори є невід’ємною складовою лікувально-діагностичного процесу у відділеннях інтенсивної терапії та реанімації, що використовуються для стеження за життєво необхідними функціями пацієнта в режимі реального часу.



Шість нових моніторів пацієнта фірми MINDRAY Medical International Co., Ltd надійшло до відділень інтенсивної терапії новонароджених та анестезіології.





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