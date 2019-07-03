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Луцькому пологовому будинку подарували нове обладнання. ФОТО

Луцькому пологовому будинку подарували нове обладнання. ФОТО
Благодійники подарували Луцькому клінічному пологовому будинку сучасне обладнання.

Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.

Гістерорезектоскоп німецької компанії KARL STORZ GmbH & Co (Карл Шторц), провідного світового лідера у галузі ендоскопічної апаратури, дає змогу збільшити рівень та якість надання медичної допомоги пацієнткам із захворюваннями матки.

Реанімаційні монітори є невід’ємною складовою лікувально-діагностичного процесу у відділеннях інтенсивної терапії та реанімації, що використовуються для стеження за життєво необхідними функціями пацієнта в режимі реального часу.

Шість нових моніторів пацієнта фірми MINDRAY Medical International Co., Ltd надійшло до відділень інтенсивної терапії новонароджених та анестезіології.

Луцькому пологовому будинку подарували нове обладнання. ФОТО
Луцькому пологовому будинку подарували нове обладнання. ФОТО
Луцькому пологовому будинку подарували нове обладнання. ФОТО

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Теги: пологовий, Луцьк, благодійність, обладнання
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