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У дитячому таборі «Ровесник» розпочинається відпочинковий сезон. ФОТО

У дитячому таборі «Ровесник» розпочинається відпочинковий сезон. ФОТО
У приміському дитячому таборі «Ровесник» розпочинається літній відпочинковий сезон.

Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.

Зазначають, що офіційне відкриття відбудеться у суботу, 9 червня.

Протягом чотирьох змін тут планують оздоровити 800 дітей. Окрім забав, персонал підготував для школярів навчально-розважальну програму.

Традиційно, перша зміна — це літня школа «Ерудит». Учасниками її є обдаровані діти, які стали призерами олімпіад, конкурсів, змагань, продемонстрували значні здобутки під час навчального процесу.

Напередодні відкриття табору сюди завітали радник міського голови Ігор Поліщук та начальник управління освіти Зіновія Лещенко, аби оглянути його готовність до прийому відпочивальників.

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Зіновія Лещенко зауважила, що вже сьогодні (8 червня, - ред.) заїжджає увесь персонал, аби завтра приймати дітей на відпочинок. За її словами, проробили значний об'єм підготовчих робіт.

Начальник управління освіти наголосила, що завдяки підтримці керівництва міста тут цьогоріч нарешті збудували сучасну санітарно-гігієнічну кімнату. Санвузол – приміщення комплексне, що включатиме в себе окремі душові кімнати для хлопців та дівчат, туалети, а також місця для миття рук та ніг. Тепер і діти, і персонал матимуть належні умови.

Також цьогоріч замінили шатровий дах у одному з будиночків. Вартість робіт становить 400 тис. грн.

Варто зауважити, що у 2018 році на функціонування пришкільних таборів виділили близько 4 млн грн, з яких 3 млн 600 тис. призначили для табору «Ровесник», а 1 млн 200 тис. грн — на потреби інших пришкільних таборів.

Також виділили 250 тис. грн на оздоровлення дітей учасників АТО.

У дитячому таборі «Ровесник» розпочинається відпочинковий сезон. ФОТО
У дитячому таборі «Ровесник» розпочинається відпочинковий сезон. ФОТО
У дитячому таборі «Ровесник» розпочинається відпочинковий сезон. ФОТО
У дитячому таборі «Ровесник» розпочинається відпочинковий сезон. ФОТО
У дитячому таборі «Ровесник» розпочинається відпочинковий сезон. ФОТО
У дитячому таборі «Ровесник» розпочинається відпочинковий сезон. ФОТО
У дитячому таборі «Ровесник» розпочинається відпочинковий сезон. ФОТО
У дитячому таборі «Ровесник» розпочинається відпочинковий сезон. ФОТО

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Теги: відпочинок, Ровесник, табір, Волинь, Забороль
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