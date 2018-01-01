Пікнік відміняється: синоптики попереджають про грози на вихідних

У найближчі вихідні, 9 та 10 червня, Україну очікують грози у різних регіонах.Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикТак, у суботу, 9 червня, дощі та грози найбільш ймовірні в смузі Вінниччина-Черкащина-Кіровоградщина-Полтавщина-Харківщина аж до Луганської області. Зачепить Одеську та Київську область. На решті території - без опадів. Скрізь дуже тепло, до спеки, +25+30, на Сході +20+25 градусів.У неділю ж, 10 червня, грозові дощі пройдуть місцями у південній частині України та на Заході. Більшість областей - у сухій погоді.Температура повітря знизиться до +22+26 градусів, на Сході до +19+23 градусів.