Пікнік відміняється: синоптики попереджають про грози на вихідних
Сьогодні, 15:51
У найближчі вихідні, 9 та 10 червня, Україну очікують грози у різних регіонах.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
Так, у суботу, 9 червня, дощі та грози найбільш ймовірні в смузі Вінниччина-Черкащина-Кіровоградщина-Полтавщина-Харківщина аж до Луганської області. Зачепить Одеську та Київську область. На решті території - без опадів. Скрізь дуже тепло, до спеки, +25+30, на Сході +20+25 градусів.
У неділю ж, 10 червня, грозові дощі пройдуть місцями у південній частині України та на Заході. Більшість областей - у сухій погоді.Температура повітря знизиться до +22+26 градусів, на Сході до +19+23 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
Так, у суботу, 9 червня, дощі та грози найбільш ймовірні в смузі Вінниччина-Черкащина-Кіровоградщина-Полтавщина-Харківщина аж до Луганської області. Зачепить Одеську та Київську область. На решті території - без опадів. Скрізь дуже тепло, до спеки, +25+30, на Сході +20+25 градусів.
У неділю ж, 10 червня, грозові дощі пройдуть місцями у південній частині України та на Заході. Більшість областей - у сухій погоді.Температура повітря знизиться до +22+26 градусів, на Сході до +19+23 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на хабарі викрили посадовців двох лікарень. ФОТО
Сьогодні, 15:55
Пікнік відміняється: синоптики попереджають про грози на вихідних
Сьогодні, 15:51
Луцькому пологовому будинку подарували нове обладнання. ФОТО
Сьогодні, 14:57