У Луцьку на хабарі викрили посадовців двох лікарень. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волинський прокурор Максим Киричук.



Він зазначив, що на хабарі у розмірі понад три тисячі доларів США викрили начальників відділів кадрів двох лікувальних закладів обласного рівня.



Проводяться слідчі дії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затримали керівників відділів кадрів двох волинських лікувальних закладів, які отримали хабар у розмірі три тисячі доларів США.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волинський прокурорВін зазначив, що на хабарі у розмірі понад три тисячі доларів США викрили начальників відділів кадрів двох лікувальних закладів обласного рівня.Проводяться слідчі дії.

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