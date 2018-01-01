У Луцьку на хабарі викрили посадовців двох лікарень. ФОТО
Сьогодні, 15:55
У Луцьку затримали керівників відділів кадрів двох волинських лікувальних закладів, які отримали хабар у розмірі три тисячі доларів США.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волинський прокурор Максим Киричук.
Він зазначив, що на хабарі у розмірі понад три тисячі доларів США викрили начальників відділів кадрів двох лікувальних закладів обласного рівня.
Проводяться слідчі дії.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волинський прокурор Максим Киричук.
Він зазначив, що на хабарі у розмірі понад три тисячі доларів США викрили начальників відділів кадрів двох лікувальних закладів обласного рівня.
Проводяться слідчі дії.
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Коментарі 1
ВП ! За таку подачу інформації вам не то що зарплату не треба платити, а з роботи звільняти !
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