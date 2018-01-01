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У Луцьку на хабарі викрили посадовців двох лікарень. ФОТО

У Луцьку на хабарі викрили посадовців двох лікарень. ФОТО
У Луцьку затримали керівників відділів кадрів двох волинських лікувальних закладів, які отримали хабар у розмірі три тисячі доларів США.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волинський прокурор Максим Киричук.

Він зазначив, що на хабарі у розмірі понад три тисячі доларів США викрили начальників відділів кадрів двох лікувальних закладів обласного рівня.

Проводяться слідчі дії.

У Луцьку на хабарі викрили посадовців двох лікарень. ФОТО
У Луцьку на хабарі викрили посадовців двох лікарень. ФОТО
У Луцьку на хабарі викрили посадовців двох лікарень. ФОТО
У Луцьку на хабарі викрили посадовців двох лікарень. ФОТО

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Теги: хабар, медик, Киричук, Луцьк
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Коментарі 1
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