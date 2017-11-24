Юні волинянки здобули медалі на боксерському змаганні у Марракеші. ФОТО

Марія Лябух та Ірина Боярин здобули медалі на гімназіаді, яка відбулася у місті Марракеш.



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Уже декілька років поспіль дівчата займаються боксом на професійному рівні у спортклубі «Любарт» під керівництвом тренера Юлії Семко.



Та найбільшим досягненням для них є золота медаль Марії та бронзова у Ірини з XVII всесвітньої літньої гімназіади у марокканському Марракеші.



«У гімназіаді брали участь близько чотирьох тисяч спортсменів з 58 країн. Україну представляли 122 школяра-спортсмена, серед яких два десятки боксерів.



Юні українці боролися у 17 видах спорту і посіли перше місце у загальному рейтингу. Та найбільш «медальним» видом для збірної став бокс. Приємно, що серед переможців і наші вихованки», – розповідає тренер Юлія Семко.



«Коли перемогли в Івано-Франківську і зрозуміли, що представлятимемо Україну в Марокко, емоції зашкалювали! Не могли повірити, що їдемо на змагання, де будуть найсильніші спортсменки із усього світу. Від цього було лячно, але і радісно водночас», – розповідає Ірина.



Для неї це була перша участь у турнірах за кордоном, а Марія вже має досвід з чемпіонату Європи, де посіла п’яте місце.



14-річна Ірина Боярин, котра займається спортом уже чотири роки, розповідає, що любов до цього виду їй прищепила мама, яка також боксувала. Тато дівчинки теж спортсмен, а дідусь – Заслужений тренер України із боксу, тому в їхній сім’ї вже сформувалась своєрідна династія.



«Мама сказала, що мені треба піти на бокс для гарної фізичної форми. Спочатку не хотіла займатись цим видом спорту, але з часом настільки втягнулась, що це переросло у серйозне захоплення. У тім, що бокс – це моє життя, остаточно переконалась на гімназіаді у Марокко», – розповідає спортсменка, яка є наймолодшою серед шести боксерок «Любарту».



Марія Лябух прийшла у бокс із легкої атлетики ще 12-річною дівчинкою. Каже, що їй завжди подобався цей вид спорту – із захопленням дивилась поєдинки відомих боксерів та фільми про спортсменів і вирішила спробувати себе на ринзі, хоч не всі друзі та близькі підтримали її вибір.



«Бокс виховує силу волю та загартовує характер, саме завдяки йому я стала тією, ким зараз є. Дуже цікаво брати участь у турнірах, де змагаються боксери з різним стилем та технікою, це дозволяє постійно вдосконалюватись та розвиватись», – додає Марія.



У Ірини на гімназіаді були чотири суперниці – з Марокко, Китаю, Алжиру та Росії. У перших двох боях вона отримала впевнену перемогу, але поступилась у наступному етапі представниці Росії, в результаті посівши третю сходинку у турнірній таблиці. Марія зійшлась на рингу із представницями Росії, Китаю, а у фінальному двобої боксувала зі спортсменкою із Марокко.



«Бій був дуже складний. Суперниця відчувала колосальну підтримку, адже вона тутешня, утім, я зібралась з силами і, зрештою, вдалось перемогти», - ділиться враженнями Марія, яка здобула на гімназіаді золоту медаль.



Дівчата розповідають, що під час церемонії нагородження не лунали державні гімни країн-переможців. Утім дуже приємно було отримувати привітання від генерального консула України в Марокко.



«Коли стоїш п’єдесталі, то відчуваєш себе такою щасливою! Адже могла бути четвертою чи п’ятою, але ти серед переможців і від цього розпирають гордощі», – посміхаючись, розповідає Ірина.



Спортсменки зазначають, що жіночий бокс в Україні зараз на високому рівні, а особливо на Волині. Адже саме волинянка Тетяна Коб стала першою українкою, яка представила нашу державу на Олімпійських іграх-2016 у цьому виді спорту. А президент обласної Федерації боксу Володимир Купчак, увійшов до складу комісії «З розвитку жіночого боксу» Міжнародної боксерської асоціації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянкитаздобули медалі на гімназіаді, яка відбулася у місті Марракеш.Про це пише Слово правди Уже декілька років поспіль дівчата займаються боксом на професійному рівні у спортклубі «Любарт» під керівництвом тренераТа найбільшим досягненням для них є золота медаль Марії та бронзова у Ірини з XVII всесвітньої літньої гімназіади у марокканському Марракеші.«У гімназіаді брали участь близько чотирьох тисяч спортсменів з 58 країн. Україну представляли 122 школяра-спортсмена, серед яких два десятки боксерів.Юні українці боролися у 17 видах спорту і посіли перше місце у загальному рейтингу. Та найбільш «медальним» видом для збірної став бокс. Приємно, що серед переможців і наші вихованки», – розповідає тренер Юлія Семко.«Коли перемогли в Івано-Франківську і зрозуміли, що представлятимемо Україну в Марокко, емоції зашкалювали! Не могли повірити, що їдемо на змагання, де будуть найсильніші спортсменки із усього світу. Від цього було лячно, але і радісно водночас», – розповідає Ірина.Для неї це була перша участь у турнірах за кордоном, а Марія вже має досвід з чемпіонату Європи, де посіла п’яте місце.14-річна Ірина Боярин, котра займається спортом уже чотири роки, розповідає, що любов до цього виду їй прищепила мама, яка також боксувала. Тато дівчинки теж спортсмен, а дідусь – Заслужений тренер України із боксу, тому в їхній сім’ї вже сформувалась своєрідна династія.«Мама сказала, що мені треба піти на бокс для гарної фізичної форми. Спочатку не хотіла займатись цим видом спорту, але з часом настільки втягнулась, що це переросло у серйозне захоплення. У тім, що бокс – це моє життя, остаточно переконалась на гімназіаді у Марокко», – розповідає спортсменка, яка є наймолодшою серед шести боксерок «Любарту».Марія Лябух прийшла у бокс із легкої атлетики ще 12-річною дівчинкою. Каже, що їй завжди подобався цей вид спорту – із захопленням дивилась поєдинки відомих боксерів та фільми про спортсменів і вирішила спробувати себе на ринзі, хоч не всі друзі та близькі підтримали її вибір.«Бокс виховує силу волю та загартовує характер, саме завдяки йому я стала тією, ким зараз є. Дуже цікаво брати участь у турнірах, де змагаються боксери з різним стилем та технікою, це дозволяє постійно вдосконалюватись та розвиватись», – додає Марія.У Ірини на гімназіаді були чотири суперниці – з Марокко, Китаю, Алжиру та Росії. У перших двох боях вона отримала впевнену перемогу, але поступилась у наступному етапі представниці Росії, в результаті посівши третю сходинку у турнірній таблиці. Марія зійшлась на рингу із представницями Росії, Китаю, а у фінальному двобої боксувала зі спортсменкою із Марокко.«Бій був дуже складний. Суперниця відчувала колосальну підтримку, адже вона тутешня, утім, я зібралась з силами і, зрештою, вдалось перемогти», - ділиться враженнями Марія, яка здобула на гімназіаді золоту медаль.Дівчата розповідають, що під час церемонії нагородження не лунали державні гімни країн-переможців. Утім дуже приємно було отримувати привітання від генерального консула України в Марокко.«Коли стоїш п’єдесталі, то відчуваєш себе такою щасливою! Адже могла бути четвертою чи п’ятою, але ти серед переможців і від цього розпирають гордощі», – посміхаючись, розповідає Ірина.Спортсменки зазначають, що жіночий бокс в Україні зараз на високому рівні, а особливо на Волині. Адже саме волинянкастала першою українкою, яка представила нашу державу на Олімпійських іграх-2016 у цьому виді спорту. А президент обласної Федерації боксу, увійшов до складу комісії «З розвитку жіночого боксу» Міжнародної боксерської асоціації.

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