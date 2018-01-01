На Волині – новий «старий» прокурор області

Максим Киричук знову став прокурором Волинської області.



Про відповідне призначення йдеться на сайті Генеральної прокуратури України.



Нагадаємо, напередодні стало відомо про те, що прокурора Волинської області Анатолія Коцуру призначили на посаду заступника прокурора Автономної Республіки Крим.



Зауважимо, що раніше Анатолій Коцура



Згодом Максима Киричука, який був на посаді прокурора до 27 квітня, призначили заступником Коцури. Тепер же Киричук знову став прокурором області.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. знову став прокурором Волинської області.Про відповідне призначення йдеться на сайті Генеральної прокуратури України.Нагадаємо, напередодні стало відомо про те, що прокурора Волинської областіпризначили на посаду заступника прокурора Автономної Республіки Крим.Зауважимо, що раніше Анатолій Коцура оскаржував рішення суду про своє звільнення з липня 2014 року Згодом, який був на посаді прокурора до 27 квітня, призначили заступником Коцури. Тепер же Киричук знову став прокурором області.

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