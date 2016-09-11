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Через вибух пороху в Сумах постраждало немовля. ФОТО

Через вибух пороху в Сумах постраждало немовля. ФОТО
У Сумах на подвір'ї житлового будинку вибухнула банка з порохом. Внаслідок інциденту постраждали двоє дітей та їхній батько.

Діти у важкому стані перебувають у реанімації, - пише відділ комунікації поліції у Сумській області, передає ТСН.

«Від вогника запальнички вибухнула банка з порохом. 10-річний хлопчик в присутності батька та своєї 10-місячної сестрички заради розваги підпалив мисливський порох, в результаті чого і стався вибух», - йдеться у повідомленні.

Унаслідок вибуху діти та чоловік госпіталізовані з опіками різного ступеня. Наразі діти у вкрай тяжкому стані перебувають у реанімаційному відділенні, їхній батько - в опіковому.

Своєю чергою постраждалий чоловік підтвердив, що дозволив своєму сину підпалити банку з мисливським бездимним порохом «Сокіл» виробництва СРСР, яку той знайшов у сусідній нежитловій та незачиненій квартирі його син.

«Під час огляду приміщень будинку, розрахованому на проживання кількох сімей, а також спільного коридору, фахівці вибухотехнічної служби виявили ще три металеві банки з порохом та коробку з капсулами, які залишилися в одній із покинутих квартир», - додав заступник начальника ГУНП Олег Григоров.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом недбалого зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, в рамках якого встановлюють обставини того, що сталось.

Через вибух пороху в Сумах постраждало немовля. ФОТО
Через вибух пороху в Сумах постраждало немовля. ФОТО
Через вибух пороху в Сумах постраждало немовля. ФОТО
Через вибух пороху в Сумах постраждало немовля. ФОТО

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Теги: вибух, інцидент, Україна, Суми
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Коментарі 1
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Батько просто "геній"!
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