Через вибух пороху в Сумах постраждало немовля. ФОТО

У Сумах на подвір'ї житлового будинку вибухнула банка з порохом. Внаслідок інциденту постраждали двоє дітей та їхній батько.Діти у важкому стані перебувають у реанімації, - пише відділ комунікації поліції у Сумській області, передає ТСН.«Від вогника запальнички вибухнула банка з порохом. 10-річний хлопчик в присутності батька та своєї 10-місячної сестрички заради розваги підпалив мисливський порох, в результаті чого і стався вибух», - йдеться у повідомленні.Унаслідок вибуху діти та чоловік госпіталізовані з опіками різного ступеня. Наразі діти у вкрай тяжкому стані перебувають у реанімаційному відділенні, їхній батько - в опіковому.Своєю чергою постраждалий чоловік підтвердив, що дозволив своєму сину підпалити банку з мисливським бездимним порохом «Сокіл» виробництва СРСР, яку той знайшов у сусідній нежитловій та незачиненій квартирі його син.«Під час огляду приміщень будинку, розрахованому на проживання кількох сімей, а також спільного коридору, фахівці вибухотехнічної служби виявили ще три металеві банки з порохом та коробку з капсулами, які залишилися в одній із покинутих квартир», - додав заступник начальника ГУНППравоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом недбалого зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, в рамках якого встановлюють обставини того, що сталось.