Розповіли про найбільші «бюджетні» проблеми Волині

Голова комітету Верховної Ради України з питань бюджетурозповів про найбільш нагальні «бюджетні» потреби Волині та пообіцяв сприяти їх вирішенню.Про це йшлося у п’ятницю, 8 червня, під час брифінгу в ОДА.«Це історичний день, адже комітет вперше працював на Волині і це дозволяє розуміти зсередини, що відбувається в області. Нагального вирішення потребують екологічні питання, добудова школи №27 у Луцьку, перинатального центру, зведення реабілітаційного центру для атовців тощо», - зауважив Андрій Павелко.Загалом на ці потреби необхідно відшукати 3,5 мільярда гривень.За його словами, волинська група народних депутатів активно відстоює інтереси громади у Верховній Раді.«Я також готовий допомагати вирішувати всі питання від Волині у парламенті», - наголосив Павелко.Голова Волинської ОДАнаголосив, що перш за все потрібно говорити не про проблеми, а про тісну співпрацю «трьох китів, на яких тримається область»: виконавчої влади, обласної ради та комітету Верховної Ради з питань бюджету.«Сьогодні ми побачили наскільки цікавою, дружньою і плідною була наша робота з комітетом. Урешті, кожна цифра є результатом діяльності чи планом, до якого треба йти», - підсумував очільник Волині.