Розповіли про найбільші «бюджетні» проблеми Волині
Сьогодні, 16:47
Голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету Андрій Павелко розповів про найбільш нагальні «бюджетні» потреби Волині та пообіцяв сприяти їх вирішенню.
Про це йшлося у п’ятницю, 8 червня, під час брифінгу в ОДА.
«Це історичний день, адже комітет вперше працював на Волині і це дозволяє розуміти зсередини, що відбувається в області. Нагального вирішення потребують екологічні питання, добудова школи №27 у Луцьку, перинатального центру, зведення реабілітаційного центру для атовців тощо», - зауважив Андрій Павелко.
Загалом на ці потреби необхідно відшукати 3,5 мільярда гривень.
За його словами, волинська група народних депутатів активно відстоює інтереси громади у Верховній Раді.
«Я також готовий допомагати вирішувати всі питання від Волині у парламенті», - наголосив Павелко.
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко наголосив, що перш за все потрібно говорити не про проблеми, а про тісну співпрацю «трьох китів, на яких тримається область»: виконавчої влади, обласної ради та комітету Верховної Ради з питань бюджету.
«Сьогодні ми побачили наскільки цікавою, дружньою і плідною була наша робота з комітетом. Урешті, кожна цифра є результатом діяльності чи планом, до якого треба йти», - підсумував очільник Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у п’ятницю, 8 червня, під час брифінгу в ОДА.
«Це історичний день, адже комітет вперше працював на Волині і це дозволяє розуміти зсередини, що відбувається в області. Нагального вирішення потребують екологічні питання, добудова школи №27 у Луцьку, перинатального центру, зведення реабілітаційного центру для атовців тощо», - зауважив Андрій Павелко.
Загалом на ці потреби необхідно відшукати 3,5 мільярда гривень.
За його словами, волинська група народних депутатів активно відстоює інтереси громади у Верховній Раді.
«Я також готовий допомагати вирішувати всі питання від Волині у парламенті», - наголосив Павелко.
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко наголосив, що перш за все потрібно говорити не про проблеми, а про тісну співпрацю «трьох китів, на яких тримається область»: виконавчої влади, обласної ради та комітету Верховної Ради з питань бюджету.
«Сьогодні ми побачили наскільки цікавою, дружньою і плідною була наша робота з комітетом. Урешті, кожна цифра є результатом діяльності чи планом, до якого треба йти», - підсумував очільник Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Одразу бере за горло», - Палиця про роботу Савченка
Сьогодні, 16:56
Розповіли про найбільші «бюджетні» проблеми Волині
Сьогодні, 16:47
Через вибух пороху в Сумах постраждало немовля. ФОТО
Сьогодні, 16:35
На Волині – новий «старий» прокурор області
Сьогодні, 16:23