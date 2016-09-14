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«Одразу бере за горло», - Палиця про роботу Савченка

«Одразу бере за горло», - Палиця про роботу Савченка
Голова Волинської обласної ради Ігор Палиця вважає, що очільник Волині Олександр Савченко добре виконує свою роботу і не дає «сачкувати».

Про це йшлося у п’ятницю, 8 червня, під час брифінгу в ОДА.

Нагадаємо, на Волині вперше працював комітет Верховної Ради з питань бюджету. Основні питання, які потребують вирішення – добудова школи №27 у Луцьку, перинатального центру, зведення реабілітаційного центру для атовців.

«Ми будемо раді будь-якій допомозі, кожній копійці, яка надійде в область після перебування на Волині комітету. Мені сподобалась атмосфера роботи, як Олександр Ілліч (ред. – Савченко, голова Волинської ОДА) одразу бере за горло.

Думаю, що він не дасть забути членам парламентського комітету про обіцянки», - зазначив Палиця.

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Теги: Ігор Палиця, Олександр Савченко, Андрій Павелко, бюджет, ОДА
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