Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 9 і 10 червня





За даними Sinoptik.ua, у суботу і в неділю у Луцьку, Маневичах, Любешові, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.



Температура повітря вночі від +11 до +16 градусів, удень до +26…+29. Вітер північно-західний, східний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.За даними Sinoptik.ua, у суботу і в неділю у Луцьку, Маневичах, Любешові, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.Температура повітря вночі від +11 до +16 градусів, удень до +26…+29. Вітер північно-західний, східний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

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