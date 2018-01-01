Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 9 і 10 червня
Сьогодні, 21:08
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
За даними Sinoptik.ua, у суботу і в неділю у Луцьку, Маневичах, Любешові, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі від +11 до +16 градусів, удень до +26…+29. Вітер північно-західний, східний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.
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За даними Sinoptik.ua, у суботу і в неділю у Луцьку, Маневичах, Любешові, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі від +11 до +16 градусів, удень до +26…+29. Вітер північно-західний, східний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.
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