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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 9 і 10 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 9 і 10 червня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

За даними Sinoptik.ua, у суботу і в неділю у Луцьку, Маневичах, Любешові, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі від +11 до +16 градусів, удень до +26…+29. Вітер північно-західний, східний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

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Теги: погода
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