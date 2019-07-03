Добра справа: у Луцьку за 2 дні зібрали гроші для нужденної бабусі

Таїси, яка живе у геріатричному будинку.



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«У серпні їй вкрай необхідна операція, оскільки її власне серце працює лише на 20%. Зараз вона живе з діркою у грудях, в яку проведений тимчасовий кардіостимулятор», – повідомили благодійники, коли починали збір коштів.



А 8 червня написали в Facebook: «Ми це зробили, кожен з вас зробив! Ми зібрали 18000 гривень менше, ніж за дві доби!!! Кожен з вас врятував людину! Всі ваші лайки, репости, пожертви – кожна дія, яка призвела до того, що бабуся Таїса буде жити - неоціненні!»



«Що спонукає десятки людей витрачати свій час, гроші і нерви, щоб допомогти незнайомій людині? Я думаю, велике серце і людяність. Я вам всім так вдячна! І всіх вас дуже люблю, хоча майже нікого не знаю) Пані Таїса передає вам всім довгих років і каже, що буде молитися за кожного з вас кожного дня!» – ділиться емоціями одна з організаторок збору коштів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку небайдужі громадяни зібрали за дві доби гроші на кардіостимулятор для бабусі, якаПро це пише Перший «У серпні їй вкрай необхідна операція, оскільки її власне серце працює лише на 20%. Зараз вона живе з діркою у грудях, в яку проведений тимчасовий кардіостимулятор», – повідомили благодійники, коли починали збір коштів.А 8 червня написали в Facebook: «Ми це зробили, кожен з вас зробив! Ми зібрали 18000 гривень менше, ніж за дві доби!!! Кожен з вас врятував людину! Всі ваші лайки, репости, пожертви – кожна дія, яка призвела до того, що бабуся Таїса буде жити - неоціненні!»«Що спонукає десятки людей витрачати свій час, гроші і нерви, щоб допомогти незнайомій людині? Я думаю, велике серце і людяність. Я вам всім так вдячна! І всіх вас дуже люблю, хоча майже нікого не знаю) Пані Таїса передає вам всім довгих років і каже, що буде молитися за кожного з вас кожного дня!» – ділиться емоціями одна з організаторок збору коштів.

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