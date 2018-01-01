Недопад – єдина людина у владі Луцька, яка дійсно працює, – П’ятигорець
Сьогодні, 22:38
Радник голови Волинської ОДА Денис П’ятигорець подякував першому заступнику Луцького міського голови Григорію Недопаду, який старається щось зробити для міста.
Про це П’ятигорець заявив в інтерв’ю передачі Протилежний Погляд LIVE.
Ведучий Тарас Шкітер попросив П’ятигорця прокоментувати політичну ситуацію в обласному центрі Волині.
«Що стосується ситуації в Луцьку: розумієте, я знаходжуся у важкому стані. Я хочу і багато сказати, з одного боку, а з іншого розумію: а навіщо я це буду робити? Я скажу вам так: всі розуміють, чи займається сьогодні більшість. Всі лучани, я в цьому переконаний. Всі розуміють, в яких інтересах вони працюють», - заявив П’ятигорець.
Він додав: «І в цій ситуації мені шкода лише одну людину, яка реально щось робить, яка реально старається і завдяки якій реально все це сьогодні не рухнуло на голову лучанам. Це – Григорій Недопад. Єдина людина, яка працює дійсно для того, щоб щось було в Луцьку. І мені його дійсно шкода. Але він – дійсно великий молодець. І я йому за це дякую».
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Про це П’ятигорець заявив в інтерв’ю передачі Протилежний Погляд LIVE.
Ведучий Тарас Шкітер попросив П’ятигорця прокоментувати політичну ситуацію в обласному центрі Волині.
«Що стосується ситуації в Луцьку: розумієте, я знаходжуся у важкому стані. Я хочу і багато сказати, з одного боку, а з іншого розумію: а навіщо я це буду робити? Я скажу вам так: всі розуміють, чи займається сьогодні більшість. Всі лучани, я в цьому переконаний. Всі розуміють, в яких інтересах вони працюють», - заявив П’ятигорець.
Він додав: «І в цій ситуації мені шкода лише одну людину, яка реально щось робить, яка реально старається і завдяки якій реально все це сьогодні не рухнуло на голову лучанам. Це – Григорій Недопад. Єдина людина, яка працює дійсно для того, щоб щось було в Луцьку. І мені його дійсно шкода. Але він – дійсно великий молодець. І я йому за це дякую».
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