Недопад – єдина людина у владі Луцька, яка дійсно працює, – П’ятигорець

Радник голови Волинської ОДАподякував першому заступнику Луцького міського голови, який старається щось зробити для міста.Про це П’ятигорець заявив в інтерв’ю передачі Протилежний Погляд LIVE.Ведучийпопросив П’ятигорця прокоментувати політичну ситуацію в обласному центрі Волині.«Що стосується ситуації в Луцьку: розумієте, я знаходжуся у важкому стані. Я хочу і багато сказати, з одного боку, а з іншого розумію: а навіщо я це буду робити? Я скажу вам так: всі розуміють, чи займається сьогодні більшість. Всі лучани, я в цьому переконаний. Всі розуміють, в яких інтересах вони працюють», - заявив П’ятигорець.Він додав: «І в цій ситуації мені шкода лише одну людину, яка реально щось робить, яка реально старається і завдяки якій реально все це сьогодні не рухнуло на голову лучанам. Це – Григорій Недопад. Єдина людина, яка працює дійсно для того, щоб щось було в Луцьку. І мені його дійсно шкода. Але він – дійсно великий молодець. І я йому за це дякую».