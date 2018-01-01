За тиждень на Волині кількість госпіталізованих через кір зросла вдвічі





Про це



Найбільша кількість (близько третини від усіх хворих) зареєстровано у Ковелі – 28 осіб. Значний ріст захворюваності відбувся в Ратнівському районі, де за останній тиждень захворіло 16 осіб. Поодинокі випадки реєструються і в інших районах та містах області. Як і раніше, не зафіксована захворюваність лише в Любешівському районі.



За останній тиждень за медичною допомогою звернулось 69 дітей віком до 17 років – це 77% від усіх захворілих, в тому числі 5 дітей до 1 року. Так як і попереднього тижня, найбільш ураженою виявились вікова група 5 – 9 років (39% від усіх хворих дітей). Із числа захворілих дорослих (21 особа) двоє освітян та працівник медичного закладу.



Найвищий ризик поширення інфекції серед нещеплених, таких виявилось 72% від усіх постраждалих. У порівнянні з минулим тижнем кількість осіб, котрі потребували стаціонарного лікування, збільшилась в понад 2 рази – 51 особа проти 19. Відсоток госпіталізованих складає 57%, у них захворювання протікає із середнім ступенем важкості. Інші хворі лікуються в домашніх умовах.



З початку року кількість хворих кором в області досягла 912 осіб. За цей же період в Україні захворіло понад 19 тисяч осіб, від ускладнень кору померло одинадцять осіб: семеро дітей та четверо дорослих.



Зупинити спалах кору може тільки посилена імунізація. Для цього вікові рамки додаткової імунізації проти кору були розширені до 18 років. На сьогодні в кожному районі області є достатня кількість вакцини КПК Бельгійського виробництва «Пріорикс» виробництва «Глаксо Сміт Кляйн». Вакцина якісна, ефективна і безпечна, надається державою безкоштовно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рівень захворюваності на кір на Волині і надалі залишається високим. Упродовж тижня захворіло 90 осіб, що більше на 11%, ніж минулого тижня.Про це повідомляє Волинський лабораторний центр МОЗ України.Найбільша кількість (близько третини від усіх хворих) зареєстровано у Ковелі – 28 осіб. Значний ріст захворюваності відбувся в Ратнівському районі, де за останній тиждень захворіло 16 осіб. Поодинокі випадки реєструються і в інших районах та містах області. Як і раніше, не зафіксована захворюваність лише в Любешівському районі.За останній тиждень за медичною допомогою звернулось 69 дітей віком до 17 років – це 77% від усіх захворілих, в тому числі 5 дітей до 1 року. Так як і попереднього тижня, найбільш ураженою виявились вікова група 5 – 9 років (39% від усіх хворих дітей). Із числа захворілих дорослих (21 особа) двоє освітян та працівник медичного закладу.Найвищий ризик поширення інфекції серед нещеплених, таких виявилось 72% від усіх постраждалих. У порівнянні з минулим тижнем кількість осіб, котрі потребували стаціонарного лікування, збільшилась в понад 2 рази – 51 особа проти 19. Відсоток госпіталізованих складає 57%, у них захворювання протікає із середнім ступенем важкості. Інші хворі лікуються в домашніх умовах.З початку року кількість хворих кором в області досягла 912 осіб. За цей же період в Україні захворіло понад 19 тисяч осіб, від ускладнень кору померло одинадцять осіб: семеро дітей та четверо дорослих.Зупинити спалах кору може тільки посилена імунізація. Для цього вікові рамки додаткової імунізації проти кору були розширені до 18 років. На сьогодні в кожному районі області є достатня кількість вакцини КПК Бельгійського виробництва «Пріорикс» виробництва «Глаксо Сміт Кляйн». Вакцина якісна, ефективна і безпечна, надається державою безкоштовно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію