Райрада на Волині збільшила допомогу військовим-контрактникам





Про це інформує «



Оскільки в районі створено 4 ОТГ, які самі надаватимуть таку допомогу, то райрада надаватиме її лише мешканцям Березовичівської та Хобултівської сільських рад. Обсяг одноразової допомоги становить 4000 гривень.



Наразі грошову допомогу отримали 3 особи, які уклали контракт на службу в Збройних Силах.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-Волинська райрада на 1 тисячу гривень збільшила грошову допомогу жителям району, які виявили бажання підписати контракт на службу в Збройних Силах.Про це інформує « ВолиньUA ».Оскільки в районі створено 4 ОТГ, які самі надаватимуть таку допомогу, то райрада надаватиме її лише мешканцям Березовичівської та Хобултівської сільських рад. Обсяг одноразової допомоги становить 4000 гривень.Наразі грошову допомогу отримали 3 особи, які уклали контракт на службу в Збройних Силах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію