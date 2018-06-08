Райрада на Волині збільшила допомогу військовим-контрактникам
Сьогодні, 00:17
Володимир-Волинська райрада на 1 тисячу гривень збільшила грошову допомогу жителям району, які виявили бажання підписати контракт на службу в Збройних Силах.
Про це інформує «ВолиньUA».
Оскільки в районі створено 4 ОТГ, які самі надаватимуть таку допомогу, то райрада надаватиме її лише мешканцям Березовичівської та Хобултівської сільських рад. Обсяг одноразової допомоги становить 4000 гривень.
Наразі грошову допомогу отримали 3 особи, які уклали контракт на службу в Збройних Силах.
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Про це інформує «ВолиньUA».
Оскільки в районі створено 4 ОТГ, які самі надаватимуть таку допомогу, то райрада надаватиме її лише мешканцям Березовичівської та Хобултівської сільських рад. Обсяг одноразової допомоги становить 4000 гривень.
Наразі грошову допомогу отримали 3 особи, які уклали контракт на службу в Збройних Силах.
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