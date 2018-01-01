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Денис П'ятигорець розповів, чи стане заступником голови ОДА. ВІДЕО

Денис П'ятигорець розповів, чи стане заступником голови ОДА. ВІДЕО
Відомий український блогер та громадський активіст, волонтер та помічник народного депутата Денис П'ятигорець розповів, чи стане заступником Волинської ОДА.

Це він розповів під час великого інтерв'ю у головному на Волині ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE", - пише видання "Конкурент".

Ведучий Тарас Шкітер зауважив, що за його інформацією, Дениса П'ятигорця планують призначити заступником. Тож він запитав, чи це дійсно так і коли це відбудеться.

"Мають пройти певні бюрократичні процедури. Я вже сьогодні опублікував свою електронну декларацію. Тому запрошую телеканал "Аверс" та "Волинські новини" її проаналізувати і написати відповідні "влучні" статті з цього приводу. Відбувається певний процес відповідно до чинного законодавства. Коли це буде, мені, на жаль, сказати важко, тому, що має пройти спецперевірка, інші речі, які мусять бути відповідно до законодавства і лише після цього має бути призначення", – відповів Денис П'ятигорець та додав, що про конкретні терміни нині йому сказати важко.


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Теги: Денис П'ятигорець, Протилежний погляд, Волинська ОДА
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