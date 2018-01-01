Денис П'ятигорець розповів, чи стане заступником голови ОДА. ВІДЕО

Денис П'ятигорець розповів, чи стане заступником Волинської ОДА.



Це він розповів під час великого інтерв'ю у головному на Волині ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE", - пише видання "



Ведучий Тарас Шкітер зауважив, що за його інформацією, Дениса П'ятигорця планують призначити заступником. Тож він запитав, чи це дійсно так і коли це відбудеться.



"Мають пройти певні бюрократичні процедури. Я вже сьогодні опублікував свою електронну декларацію. Тому запрошую телеканал "Аверс" та "Волинські новини" її проаналізувати і написати відповідні "влучні" статті з цього приводу. Відбувається певний процес відповідно до чинного законодавства. Коли це буде, мені, на жаль, сказати важко, тому, що має пройти спецперевірка, інші речі, які мусять бути відповідно до законодавства і лише після цього має бути призначення", – відповів Денис П'ятигорець та додав, що про конкретні терміни нині йому сказати важко.





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