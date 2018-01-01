9 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження депутат Волинської обласної ради(на фото), українська журналістка, редактор газети «День», уродженка Волині, художниця, член Національної спілки художників України, директор ТМ "Забіяка", директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міськрадиТакож день народження у депутата Луцької міської радиВітаємо їх, а також усіх іменинників – Іванів та Анастасій.Зичимо здоров’я, любові і радості від життя.У цей день 1989 року вперше у Луцьку відбувся республіканський фестиваль співаної поезії та авторської пісні «Оберіг». Захід тривав три дні: з 9 по 11 червня.Перший фестиваль «Оберіг» зібрав 30 учасників, втім другий – уже близько ста.9 червня 2005 року вийшов перший номер «Волинської газети», яка стала спадкоємницею збанкрутілої «Досвітньої зорі».У цей день у 2011 році в Луцькій міській раді презентували нову версію офіційного сайту мерії.