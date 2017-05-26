Лучани ігнорують атракціони у центральному парку
Сьогодні, 08:34
Розважальні атракціони у Центральному парку Луцька, встановлені ще на початку 1970-х років, переживають не найкращі часи: грошей вистачає хіба на їх підтримку у справному стані, а відвідувачів – щораз менше.
Цьогоріч каруселі у парку відкрилися ще у квітні. Працюють щодня з 12:00 до 20:00. Втім, все частіше трапляється ситуація, коли персонал парку закриває атракціони ще о 18:00. Причина – цього дня сюди знову не прийшов жоден відвідувач, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Найстаршим атракціонам – «Веселим гіркам», «Орбіті», «Чортовому колесу» – далеко за 40. Наймолодшим – «Вальсові» і «Вихору» - трохи більше 10-ти.
«Останній раз парк атракціонів оновлювали у 2012-му. Купили «беушні» екстрім-човен «Санта-Марія», ланцюжкову карусель «Юність», «Міксер-тріо», дитячу залізницю, «Школярик» та «Манеж» - розповідає директор Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки Віталій Цапюк.
Усі 16 із нині робочих каруселей – в хорошому, технічно справному стані та відповідають усім нормам безпеки – запевняє директор. І демонструє акти експертизи Держгірпромнагляду, яку парк проходив перед початком сезону.
За словами директора парку, експертна оцінка атракціонів коштувала 50 тисяч гривень.
«Не працюють лише два атракціони – «Човник» та «Сонечко». Їх уже неможливо відремонтувати», - коментує Віталій Цапюк.
«Щодня, перед початком роботи, механіки оглядають усі каруселі, та, у разі виявлення несправності, усувають недоліки, при потребі замінюють деталі та змащують каруселі мастилом» - запевняє директор.
Сезон атракціони відкрили ще у квітні. Але персонал нарікає: відвідувачів щораз менше.
«Ще п’ять років тому у будні дні відвідувачів було стільки ж, як сьогодні у вихідні» - каже Віталій Цапюк.
Директор каже, що часто чує від гостей нарікання: дорогі квитки.
«Хоча ціни у нас залишилися такі ж, як і минулого року. Вартість квитків - від 15 до 30 гривень», – пояснює він.
У парку правило: атракціон вмикають лише тоді, коли є мінімум четверо готових купити квиток. Тривалість катання на більшості атракціонів – 3 хвилини.
Ситуація патова: власноруч зароблених грошей паркові не вистачає, а охочих вкластися в атракціонний бізнес – не надто багато.
«Інвестори не виявляють бажання встановлювати у парку свої атракціони чи вкладати гроші, оскільки очікують, що карусель отримає прибуток максимум за два місяці. А зважаючи на малу кількість відвідувачів парку, прибутки доведеться чекати щонайменше два роки», - пояснює директор парку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цьогоріч каруселі у парку відкрилися ще у квітні. Працюють щодня з 12:00 до 20:00. Втім, все частіше трапляється ситуація, коли персонал парку закриває атракціони ще о 18:00. Причина – цього дня сюди знову не прийшов жоден відвідувач, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Найстаршим атракціонам – «Веселим гіркам», «Орбіті», «Чортовому колесу» – далеко за 40. Наймолодшим – «Вальсові» і «Вихору» - трохи більше 10-ти.
«Останній раз парк атракціонів оновлювали у 2012-му. Купили «беушні» екстрім-човен «Санта-Марія», ланцюжкову карусель «Юність», «Міксер-тріо», дитячу залізницю, «Школярик» та «Манеж» - розповідає директор Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки Віталій Цапюк.
Усі 16 із нині робочих каруселей – в хорошому, технічно справному стані та відповідають усім нормам безпеки – запевняє директор. І демонструє акти експертизи Держгірпромнагляду, яку парк проходив перед початком сезону.
За словами директора парку, експертна оцінка атракціонів коштувала 50 тисяч гривень.
«Не працюють лише два атракціони – «Човник» та «Сонечко». Їх уже неможливо відремонтувати», - коментує Віталій Цапюк.
«Щодня, перед початком роботи, механіки оглядають усі каруселі, та, у разі виявлення несправності, усувають недоліки, при потребі замінюють деталі та змащують каруселі мастилом» - запевняє директор.
Сезон атракціони відкрили ще у квітні. Але персонал нарікає: відвідувачів щораз менше.
«Ще п’ять років тому у будні дні відвідувачів було стільки ж, як сьогодні у вихідні» - каже Віталій Цапюк.
Директор каже, що часто чує від гостей нарікання: дорогі квитки.
«Хоча ціни у нас залишилися такі ж, як і минулого року. Вартість квитків - від 15 до 30 гривень», – пояснює він.
У парку правило: атракціон вмикають лише тоді, коли є мінімум четверо готових купити квиток. Тривалість катання на більшості атракціонів – 3 хвилини.
Ситуація патова: власноруч зароблених грошей паркові не вистачає, а охочих вкластися в атракціонний бізнес – не надто багато.
«Інвестори не виявляють бажання встановлювати у парку свої атракціони чи вкладати гроші, оскільки очікують, що карусель отримає прибуток максимум за два місяці. А зважаючи на малу кількість відвідувачів парку, прибутки доведеться чекати щонайменше два роки», - пояснює директор парку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучани ігнорують атракціони у центральному парку
Сьогодні, 08:34
Волинські танкісти на «Оплотах» вразили військових НАТО
Сьогодні, 08:06
Мати хлопця з інвалідністю добивається аліментів через суд
Сьогодні, 07:03
Назвали учасників конкурсу соціальних проектів у Луцьку
Сьогодні, 05:20