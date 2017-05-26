Лучани ігнорують атракціони у центральному парку





Цьогоріч каруселі у парку відкрилися ще у квітні. Працюють щодня з 12:00 до 20:00. Втім, все частіше трапляється ситуація, коли персонал парку закриває атракціони ще о 18:00. Причина – цього дня сюди знову не прийшов жоден відвідувач, - повідомляє інтернет-видання



Найстаршим атракціонам – «Веселим гіркам», «Орбіті», «Чортовому колесу» – далеко за 40. Наймолодшим – «Вальсові» і «Вихору» - трохи більше 10-ти.



«Останній раз парк атракціонів оновлювали у 2012-му. Купили «беушні» екстрім-човен «Санта-Марія», ланцюжкову карусель «Юність», «Міксер-тріо», дитячу залізницю, «Школярик» та «Манеж» - розповідає директор Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки Віталій Цапюк.



Усі 16 із нині робочих каруселей – в хорошому, технічно справному стані та відповідають усім нормам безпеки – запевняє директор. І демонструє акти експертизи Держгірпромнагляду, яку парк проходив перед початком сезону.



За словами директора парку, експертна оцінка атракціонів коштувала 50 тисяч гривень.



«Не працюють лише два атракціони – «Човник» та «Сонечко». Їх уже неможливо відремонтувати», - коментує Віталій Цапюк.



«Щодня, перед початком роботи, механіки оглядають усі каруселі, та, у разі виявлення несправності, усувають недоліки, при потребі замінюють деталі та змащують каруселі мастилом» - запевняє директор.



Сезон атракціони відкрили ще у квітні. Але персонал нарікає: відвідувачів щораз менше.



«Ще п’ять років тому у будні дні відвідувачів було стільки ж, як сьогодні у вихідні» - каже Віталій Цапюк.



Директор каже, що часто чує від гостей нарікання: дорогі квитки.



«Хоча ціни у нас залишилися такі ж, як і минулого року. Вартість квитків - від 15 до 30 гривень», – пояснює він.



У парку правило: атракціон вмикають лише тоді, коли є мінімум четверо готових купити квиток. Тривалість катання на більшості атракціонів – 3 хвилини.



Ситуація патова: власноруч зароблених грошей паркові не вистачає, а охочих вкластися в атракціонний бізнес – не надто багато.



«Інвестори не виявляють бажання встановлювати у парку свої атракціони чи вкладати гроші, оскільки очікують, що карусель отримає прибуток максимум за два місяці. А зважаючи на малу кількість відвідувачів парку, прибутки доведеться чекати щонайменше два роки», - пояснює директор парку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розважальні атракціони у Центральному парку Луцька, встановлені ще на початку 1970-х років, переживають не найкращі часи: грошей вистачає хіба на їх підтримку у справному стані, а відвідувачів – щораз менше.Цьогоріч каруселі у парку відкрилися ще у квітні. Працюють щодня з 12:00 до 20:00. Втім, все частіше трапляється ситуація, коли персонал парку закриває атракціони ще о 18:00. Причина – цього дня сюди знову не прийшов жоден відвідувач, - повідомляє інтернет-видання Волинь24 Найстаршим атракціонам – «Веселим гіркам», «Орбіті», «Чортовому колесу» – далеко за 40. Наймолодшим – «Вальсові» і «Вихору» - трохи більше 10-ти.«Останній раз парк атракціонів оновлювали у 2012-му. Купили «беушні» екстрім-човен «Санта-Марія», ланцюжкову карусель «Юність», «Міксер-тріо», дитячу залізницю, «Школярик» та «Манеж» - розповідає директор Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі УкраїнкиУсі 16 із нині робочих каруселей – в хорошому, технічно справному стані та відповідають усім нормам безпеки – запевняє директор. І демонструє акти експертизи Держгірпромнагляду, яку парк проходив перед початком сезону.За словами директора парку, експертна оцінка атракціонів коштувала 50 тисяч гривень.«Не працюють лише два атракціони – «Човник» та «Сонечко». Їх уже неможливо відремонтувати», - коментує Віталій Цапюк.«Щодня, перед початком роботи, механіки оглядають усі каруселі, та, у разі виявлення несправності, усувають недоліки, при потребі замінюють деталі та змащують каруселі мастилом» - запевняє директор.Сезон атракціони відкрили ще у квітні. Але персонал нарікає: відвідувачів щораз менше.«Ще п’ять років тому у будні дні відвідувачів було стільки ж, як сьогодні у вихідні» - каже Віталій Цапюк.Директор каже, що часто чує від гостей нарікання: дорогі квитки.«Хоча ціни у нас залишилися такі ж, як і минулого року. Вартість квитків - від 15 до 30 гривень», – пояснює він.У парку правило: атракціон вмикають лише тоді, коли є мінімум четверо готових купити квиток. Тривалість катання на більшості атракціонів – 3 хвилини.Ситуація патова: власноруч зароблених грошей паркові не вистачає, а охочих вкластися в атракціонний бізнес – не надто багато.«Інвестори не виявляють бажання встановлювати у парку свої атракціони чи вкладати гроші, оскільки очікують, що карусель отримає прибуток максимум за два місяці. А зважаючи на малу кількість відвідувачів парку, прибутки доведеться чекати щонайменше два роки», - пояснює директор парку.

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