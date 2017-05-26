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Лучани ігнорують атракціони у центральному парку

Лучани ігнорують атракціони у центральному парку
Розважальні атракціони у Центральному парку Луцька, встановлені ще на початку 1970-х років, переживають не найкращі часи: грошей вистачає хіба на їх підтримку у справному стані, а відвідувачів – щораз менше.

Цьогоріч каруселі у парку відкрилися ще у квітні. Працюють щодня з 12:00 до 20:00. Втім, все частіше трапляється ситуація, коли персонал парку закриває атракціони ще о 18:00. Причина – цього дня сюди знову не прийшов жоден відвідувач, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.

Найстаршим атракціонам – «Веселим гіркам», «Орбіті», «Чортовому колесу» – далеко за 40. Наймолодшим – «Вальсові» і «Вихору» - трохи більше 10-ти.

«Останній раз парк атракціонів оновлювали у 2012-му. Купили «беушні» екстрім-човен «Санта-Марія», ланцюжкову карусель «Юність», «Міксер-тріо», дитячу залізницю, «Школярик» та «Манеж» - розповідає директор Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки Віталій Цапюк.

Усі 16 із нині робочих каруселей – в хорошому, технічно справному стані та відповідають усім нормам безпеки – запевняє директор. І демонструє акти експертизи Держгірпромнагляду, яку парк проходив перед початком сезону.

За словами директора парку, експертна оцінка атракціонів коштувала 50 тисяч гривень.

«Не працюють лише два атракціони – «Човник» та «Сонечко». Їх уже неможливо відремонтувати», - коментує Віталій Цапюк.

«Щодня, перед початком роботи, механіки оглядають усі каруселі, та, у разі виявлення несправності, усувають недоліки, при потребі замінюють деталі та змащують каруселі мастилом» - запевняє директор.

Сезон атракціони відкрили ще у квітні. Але персонал нарікає: відвідувачів щораз менше.

«Ще п’ять років тому у будні дні відвідувачів було стільки ж, як сьогодні у вихідні» - каже Віталій Цапюк.

Директор каже, що часто чує від гостей нарікання: дорогі квитки.

«Хоча ціни у нас залишилися такі ж, як і минулого року. Вартість квитків - від 15 до 30 гривень», – пояснює він.

У парку правило: атракціон вмикають лише тоді, коли є мінімум четверо готових купити квиток. Тривалість катання на більшості атракціонів – 3 хвилини.

Ситуація патова: власноруч зароблених грошей паркові не вистачає, а охочих вкластися в атракціонний бізнес – не надто багато.

«Інвестори не виявляють бажання встановлювати у парку свої атракціони чи вкладати гроші, оскільки очікують, що карусель отримає прибуток максимум за два місяці. А зважаючи на малу кількість відвідувачів парку, прибутки доведеться чекати щонайменше два роки», - пояснює директор парку.


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Теги: атракціони, Луцьк
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