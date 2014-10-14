У місті на Волині побудують тенісні корти
Сьогодні, 00:56
У Нововолинську в парку біля міського стадіону «Шахтар» побудують два тенісні корти.
Про це повідомляє Буг.
Роботи будуть виконуватися за кошти міського бюджету, в якому передбачили на це 1,4 мільйона гривень.
На сайті Нововолинської міської ради розмістили інформацію про початок обговорень з метою врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації – детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування тенісних кортів на проспекті Перемоги, в районі стадіону «Шахтар».
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Про це повідомляє Буг.
Роботи будуть виконуватися за кошти міського бюджету, в якому передбачили на це 1,4 мільйона гривень.
На сайті Нововолинської міської ради розмістили інформацію про початок обговорень з метою врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації – детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування тенісних кортів на проспекті Перемоги, в районі стадіону «Шахтар».
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