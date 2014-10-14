У місті на Волині побудують тенісні корти





Про це повідомляє



Роботи будуть виконуватися за кошти міського бюджету, в якому передбачили на це 1,4 мільйона гривень.



На сайті Нововолинської міської ради розмістили інформацію про початок обговорень з метою врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації – детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування тенісних кортів на проспекті Перемоги, в районі стадіону «Шахтар».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську в парку біля міського стадіону «Шахтар» побудують два тенісні корти.Про це повідомляє Буг Роботи будуть виконуватися за кошти міського бюджету, в якому передбачили на це 1,4 мільйона гривень.На сайті Нововолинської міської ради розмістили інформацію про початок обговорень з метою врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації – детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування тенісних кортів на проспекті Перемоги, в районі стадіону «Шахтар».

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