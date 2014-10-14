вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині побудують тенісні корти

У місті на Волині побудують тенісні корти
У Нововолинську в парку біля міського стадіону «Шахтар» побудують два тенісні корти.

Про це повідомляє Буг.

Роботи будуть виконуватися за кошти міського бюджету, в якому передбачили на це 1,4 мільйона гривень.

На сайті Нововолинської міської ради розмістили інформацію про початок обговорень з метою врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації – детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування тенісних кортів на проспекті Перемоги, в районі стадіону «Шахтар».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: теніс, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині побудують тенісні корти
Сьогодні, 00:56
Райрада на Волині збільшила допомогу військовим-контрактникам
Сьогодні, 00:17
9 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Денис П'ятигорець розповів, чи стане заступником голови ОДА. ВІДЕО
08 червень, 23:08
За тиждень на Волині кількість госпіталізованих через кір зросла вдвічі
08 червень, 22:53
Схожі новини
У Луцьку відбувся чемпіонат із настільного тенісу. ФОТО У Луцьку відбувся чемпіонат із настільного тенісу. ФОТО
14 жовтень, 2014, 13:20
Райрада на Волині збільшила допомогу військовим-контрактникам Райрада на Волині збільшила допомогу військовим-контрактникам
Сьогодні, 00:17
За тиждень на Волині кількість госпіталізованих через кір зросла вдвічі За тиждень на Волині кількість госпіталізованих через кір зросла вдвічі
08 червень, 22:53
Під Луцьком вшанували селян, закатованих німцями і поляками Під Луцьком вшанували селян, закатованих німцями і поляками
08 червень, 21:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині побудують тенісні корти
Сьогодні, 00:56
 0
Райрада на Волині збільшила допомогу військовим-контрактникам
Сьогодні, 00:17
 0
9 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Денис П'ятигорець розповів, чи стане заступником голови ОДА. ВІДЕО
08 червень, 23:08
 0
За тиждень на Волині кількість госпіталізованих через кір зросла вдвічі
08 червень, 22:53
 0
Медіа
відео
1/8