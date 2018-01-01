Мати хлопця з інвалідністю добивається аліментів через суд
Сьогодні, 07:03
Волинянка Софія Мошерова, яка виховує сина з інвалідністю, через суд прагне домогтися виплати аліментів.
Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ.
Мошерова розповіла, що з чоловіком розлучилася ще 15 років тому. З того часу виховує двох дітей. Старший син має з дитинства першу групу інвалідності. Він потребує постійного стороннього догляду.
Кілька років тому жінка працювала, проте за станом здоров’я нині ходити на роботу не може. Пенсії бракує, немає й аліментів. Мошерова розповіла, що її чоловік Микола Мошеров, боргує їй майже 13 тисяч гривень аліментів.
Сімейний конфлікт дійшов до суду.
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Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ.
Мошерова розповіла, що з чоловіком розлучилася ще 15 років тому. З того часу виховує двох дітей. Старший син має з дитинства першу групу інвалідності. Він потребує постійного стороннього догляду.
Кілька років тому жінка працювала, проте за станом здоров’я нині ходити на роботу не може. Пенсії бракує, немає й аліментів. Мошерова розповіла, що її чоловік Микола Мошеров, боргує їй майже 13 тисяч гривень аліментів.
Сімейний конфлікт дійшов до суду.
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