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Мати хлопця з інвалідністю добивається аліментів через суд

Мати хлопця з інвалідністю добивається аліментів через суд
Волинянка Софія Мошерова, яка виховує сина з інвалідністю, через суд прагне домогтися виплати аліментів.

Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ.

Мошерова розповіла, що з чоловіком розлучилася ще 15 років тому. З того часу виховує двох дітей. Старший син має з дитинства першу групу інвалідності. Він потребує постійного стороннього догляду.

Кілька років тому жінка працювала, проте за станом здоров’я нині ходити на роботу не може. Пенсії бракує, немає й аліментів. Мошерова розповіла, що її чоловік Микола Мошеров, боргує їй майже 13 тисяч гривень аліментів.

Сімейний конфлікт дійшов до суду.



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Теги: аліменти, Волинь
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