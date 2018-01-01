Першу ОТГ на базі міста облзначення може створити Ковель

Першу ОТГ на базі міста обласного значення на Волині може створити Ковель, приєднавши до себе три сільські ради.Про це повідомила консультант з комунікацій Волинського РВ Асоціації міст УкраїниПід час зустрічі із депутатами, представниками міської та районної влади, трьох сільських рад йшлося про формат, фінансовий аспект, процедуру, вигоди від створення Ковельської міської ОТГ.Більшість зійшлася на думці, що таке об’єднання вигідне, бо дає можливість сільським жителям значно підвищити рівень послуг та доступ до міської інфраструктури, а місто отримає можливість розбудовуватися та розвиватися.«Сьогоднішні сільські ради – це радянські сільські ради, які нічим не розпоряджаються і які чекають, коли йому прийде на зарплати субвенція із району. Приєднання до міста у плані розвитку для сільських територій – це благо, бо міста із їхнім потенціалом «витягує» села на інший рівень розвитку, бо ніколи село селу не дасть стільки як місто», – наголосив консультант із правових питань Асоціації міст УкраїниПід час обговорення сільські голови висловили побоювання, чи міська влада зможе допомагати самотнім пенсіонерам і чи утримуватимуть дороги у селах, які приєднаються до міста, чи збережуть інфраструктуру. Також були побоювання про збільшення податків і земельні питання.«Після об’єднання не буде ніякої розмови про те, що фінансується якась Зеленська громада, бо її після об’єднання не буде, а існуватиме для всієї ОТГ єдина соціальна та освітня сфери, дороги, медицина. І якщо в ОТГ розглядатимуть питання освіти, то це не йтиметься окремо про місто, а окремо про Зелену, а це буде Ковель і Зелена разом. Алгоритм забезпечення фінансування освіти, який ви розробите діятиме на території всієї Ковельської міської ОТГ. Тож не бійтеся об’єднання з Ковелем», – сказав, консультант з бюджетних питань АМУ.Дискусія видалася жвавою, а після неї дійшли висновку, що Ковельській міській ОТГ незабаром бути.До речі, зволікання волинських міст обласного значення – Луцька, Ковеля, Володимира-Волинського і Нововолинська – зі створенням ОТГ призвело до того, що вони опинились у децентралізаційній облозі. Лише Ковель, Луцьк та Нововолинськ ще мають шанс приєднати до себе сусідні сільради, а от Володимир-Волинський такої перспективи, на жаль, уже не має.