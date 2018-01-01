вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Новинка в Луцьку: нема контейнера для сміття - штраф 1320 гривень

Новинка в Луцьку: нема контейнера для сміття - штраф 1320 гривень
Із 20 червня інспектори Департаменту муніципальної варти Луцької міськради складатимуть адміністративні протоколи на мешканців приватного сектору, якщо у них не буде контейнера для сміття.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Такі нововведення діятимуть згідно з «Правилами благоустрою міста Луцька». Обсяг штрафу – від 340 до 1320 гривень.

Директор департаменту муніципальної варти міськради Юлія Сиротинська каже: це робиться для того, аби лучани позбавилися звички залишати пакети з непотребом під деревами, та вздовж доріг, де їздить машина з вивозу сміття.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: муніципали, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мати хлопця з інвалідністю добивається аліментів через суд
Сьогодні, 07:03
Новинка в Луцьку: нема контейнера для сміття - штраф 1320 гривень
Сьогодні, 06:13
Назвали учасників конкурсу соціальних проектів у Луцьку
Сьогодні, 05:20
На Волині призивають офіцерів запасу
Сьогодні, 03:39
У Миколаєві під воду йде мікрорайон: під загрозою 50 тисяч життів
Сьогодні, 02:47
Схожі новини
Муніципали знесли гараж на Стрілецькій Муніципали знесли гараж на Стрілецькій
07 червень, 21:57
У Луцьку виявили продавців сурогату. ФОТО У Луцьку виявили продавців сурогату. ФОТО
06 червень, 19:23
Муніципали 2 дні зносили дерев’яну халабуду Муніципали 2 дні зносили дерев’яну халабуду
02 червень, 01:45
Після 19 червня штрафуватимуть за відсутність індивідуального смітника Після 19 червня штрафуватимуть за відсутність індивідуального смітника
01 червень, 22:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мати хлопця з інвалідністю добивається аліментів через суд
Сьогодні, 07:03
 0
Новинка в Луцьку: нема контейнера для сміття - штраф 1320 гривень
Сьогодні, 06:13
 0
Назвали учасників конкурсу соціальних проектів у Луцьку
Сьогодні, 05:20
 0
На Волині призивають офіцерів запасу
Сьогодні, 03:39
 0
У Миколаєві під воду йде мікрорайон: під загрозою 50 тисяч життів
Сьогодні, 02:47
 0
Медіа
відео
1/8