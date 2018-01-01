Новинка в Луцьку: нема контейнера для сміття - штраф 1320 гривень





Про це повідомляє



Такі нововведення діятимуть згідно з «Правилами благоустрою міста Луцька». Обсяг штрафу – від 340 до 1320 гривень.



Директор департаменту муніципальної варти міськради Юлія Сиротинська каже: це робиться для того, аби лучани позбавилися звички залишати пакети з непотребом під деревами, та вздовж доріг, де їздить машина з вивозу сміття.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 20 червня інспектори Департаменту муніципальної варти Луцької міськради складатимуть адміністративні протоколи на мешканців приватного сектору, якщо у них не буде контейнера для сміття.Про це повідомляє ВРД НСТУ Такі нововведення діятимуть згідно з «Правилами благоустрою міста Луцька». Обсяг штрафу – від 340 до 1320 гривень.Директор департаменту муніципальної варти міськрадикаже: це робиться для того, аби лучани позбавилися звички залишати пакети з непотребом під деревами, та вздовж доріг, де їздить машина з вивозу сміття.

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