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На Волині призивають офіцерів запасу

На Волині призивають офіцерів запасу
На Волині розпочався призов на строкову військову службу офіцерів запасу.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Призиватимуться до війська громадяни України із вищою освітою, віком до 43 років. Вони мають пройти відповідну підготовку на військових кафедрах і отримати первинне офіцерське звання. Під час проходження служби офіцери запасу отримуватимуть до 9 тисяч гривень. Середньомісячна зарплата буде збережена, якщо вони працювали офіційно.

«Дана кампанія завершується в нас 14 червня. Тобто у нас уже відібрані люди за військово-обліковими спеціальностями офіцери, які будуть призвані. Планове завдання для області цього року становило 11 людей. Ми відібрали більше. Офіцери, які призиваються, вони не залучаються до ООС, яка раніше йменувалася як АТО. Якщо в них виникне таке бажання, а службу вони проходять протягом 18 місяців, вони можуть по команді подати рапорт. Він буде розглянутий і при можливості буде надано виконувати такі завдання», – повідомив заступник обласного військового комісара Павло Свадовський.


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Теги: армія, Волинь
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