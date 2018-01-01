Еко-туризм «за крок» від Луцька: всі стежки ведуть до Воротнева

Поблизу Луцька на території ботанічного заказника «Воротнів» нині облаштовують з найдовших на Волині екологічних стежок, яка матиме протяжність майже 9 кілометрів. Нині ж у регіоні діє 8 екостежок, а лісівники планують збільшувати їхню кількість.Екологічні стежки – чудовий спосіб прививати дітям любов до природи, а також прекрасний варіант для відпочинку та прогулянок. Тому у «волинській Швейцарії» працюють над тим, аби завершити стежку. На разі ж територію вже відвідують чимало людей, адже тут є на що подивитися. У цьому затишному зеленому куточку немає інтернету та відсутній мобільний зв'язок, тож ніщо не відволікатиме від спілкування із природою.Воротнів – це унікальний дубово-грабовий ліс, адже такий склад лісових порід не характерний для країни, а дуби тут мать середній вік близько ста років. Ботанічний заказник створений у 1970 році, аби зберегти різні рослини, тож на території можна зустріти червонокнижні види. Ростуть тут, наприклад, вороняче око та орхідні - нещодавно у заказнику з’явилася любка дволиста.Координатор-керівник молодіжного лісівничого центрукаже, що окрасою Воротнева є каскад із 5-ти ставків. У посушливе літо воду спеціально підкачують, аби ту не гинула риба та птахи. Для качок тут облаштували спеціальні будиночки.«У нас уже є перше потомство - дві качки прийшли до нас із пташенятами. Дітвора, коли приходить до нас, годує птахів, а взимку це особлива сторінка – у нас в резиденції Санти була ніби окрема локація, бо птахи вже самі біжать до дітей, значи, що їх нагодують крихти чи печиво», - розповіла Юхимчук.З навколишніх ставків до Воротнева взимку позліталися птахи, адже тут встановили качатники та підгодовували пернатих.У центрі заказника знаходиться молодіжний лісівничий центр – перший в Україні подібний заклад.Поряд вирощують саджанці десятків видів рослин, серед яких і не зовсім характерні для Волині види. Так, тут можна знайти навіть реліктову рослину – гінкго дволопатеве, яке відоме своїми лікувальними властивостями. І хоч на Волнині гінкго почуває себе добре, однак у нашому регіоні плоди не достигають. Тому саджанці для розмноження закуповують на півдні України.Окрім того, на території діють школа лісового лікаря, журналіста, садівника, мисливця тощо, та є навіть власна пасіка. Опікає її, який знає про бджіл все.«Для того, щоб назбирати кілограм меду, бджілці треба облітати 2 мільйони квіточок. Робочі бджоли живуть до 45 днів», - розповідає чоловік. За його словами, не обходиться у вуликах без «Януковичів» - трутнів.«Вони такі здорові, крепкі, упитані, такі наглі», - провадить пасічник. Рояться ж бджоли тоді, коли у вулику їх надто багато і треба шукати нове місце. Нині у бджіл закінчується їжа, тому вони дещо агресивні. Однак, навіть укуси бджіл корисні, адже бджолина отрута теж корисна для здоров’я.У Воротневі дуже зручно кататися велосипедом, адже скрізь висипані тверді доріжки, є навіть велопарковка. Окрім того, є бесідки, тож можна зручно вмоститися із бутербродами та чаєм. А ще тут незабаром з’явиться дев’ята на Волині екостежка, яка простягатиметься на майже 9 кілометрів.Буквально за декілька кілометрів звідси, поблизу виїзду із села Гаразджа на Рівненську трасу розкинулася інша екологічна стежка. Вона знаходиться на території Волинського лісового насіннєво-селекційного центру.«На території нашого підприємства є дві екологічні стежки. Одна протяжністю 6 кілометрів, друга – півтора кілометра», - розповів директор центруЦю стежку збудували в 2016 році, аби діти мали змогу ближче пізнавати природу. На території стежки є 5 основних зупинок із пісочницнею, гойдалками, мангалами лавочками тощо. Поруч шумлять чорні берези, дуби та ліщини – традиційні для наших широт лісові рослини.«Стараємося підтримувати тут порядок і залучати людей. Проводимо тут різні екскурсії, намагаємося достукатися до людей, що є де погуляти, є де пройтися, смітники - все на місці», - додав Малиш.Чи не найновіша екологічна стежка на Волині збудована минулоріч поблизу кордону з Рівненською областю в Мощаницькому лісницвіт ДП «Цуманське ЛГ». Її протяжність 1,5 км і стежку обладнали, враховуючи попередній досвід. Тож тут чимало вказівників, є міні-дендропарк, велосипеди для дітей та дорослих та навіть карта-схема стежки.«Область буде в екологічних стежках, коли ми будемо до цього готові. Вони не сьогодні з’явилися, їх почали робити ще у 80-х роках. Зараз ми почали розвивати це питання. Багато людей зараз бачать ліс у вигляді куба, кубічного метра. Збувши про екологію… за останніх 3 роки ми відновлюємо те, що було раніше, і додаємо нове», - розповів очільник ВОУЛГМ. За його словами, в області нині вже діє 8 екологічних стежок.«Завдання на наступні 5 років – щоб у кожному державному підприємстві була така відчутна якісна екологічна стежка, щоб люд могли приходити, гуляти по лісі і просто насолоджуватися природою», - додав Кватирко. Потягом 2016-207 року на рекреацію в області виділили 5 мільйонів гривень, адже важливо не просто збудувати, але й підтримувати стежки в належному стані. Тож кожного дня їх обходять спеціальні працівники, які прибирають сміття.Кватирко додав, що нині пожежонебезечний період, а минулоріч на Волині не було жодної лісової пожежі.«Це нам повертається від рекреаційних пунктів, що люди зосереджені там, де є умови, а не йдуть просто в ліс і палять багаття. Оце сьогодні нам результат та подяка за рекреаціні пункти», - підсумував керівник лісівників.