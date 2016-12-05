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Водія «Аверса», який судився проти патрульного, визнали винним

Водія «Аверса», який судився проти патрульного, визнали винним
У Луцьку відбулося засідання Луцького міськрайонного суду Волинської області щодо позову водія ТРК «Аверс» до патрульного поліцейського.

Рішення проголосив суддя Анатолій Пахолюк, - йдеться на порталі Судова Влада.

Нагадаємо, 20 квітня 2018 року патрульні поліцейські зупинили авто ТРК «Аверс». Через те, що водій відмовився надавати документи, його доставили до міськвідділку.

Журналісти телеканалу звинуватили патрульну, яка була на місці події, у вживанні нецензурної лексики і вимагали освідувати її на вміст алкоголю в крові. За результатами ж події вони навіть зробили сюжет, у якому «запікали» слова патрульної так, що може здатися ніби сигналом приховали лайливе слово.

Згодом патрульні опублікували звернення, у якому вимагали від телеканалу вибачень за неправдиві слова та сюжет.

Отож, суд заслухав сторін у справі, дослідив відео докази і покози свідків та за наслідками розгляду встановив правомірність дій інспектора патрульної поліції щодо притягнення водія ТРК «Аверс» до адміністративної відповідальності.

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Теги: Аверс, водій, скандал, поліція, патрульний, суд
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