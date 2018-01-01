Голова Всеукраїнської асоціації переселенців розкаже лучанам про «Доступне житло»
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19 червня голова Всеукраїнської асоціації переселенців Руслан Калінін розкаже мешканцям Луцька про житлову програму «Доступне житло».
Через чотири роки війни для внутрішньо переміщених осіб по всій країні основною проблемою залишається житлова. Тим часом, держава так і не розробила жодної повноцінної програми, яка б допомогла переселенцям в купівлі нової оселі.
У 2017 році в Україні для переміщених осіб та учасників АТО стартувала програма «Доступне житло», яка передбачає, що половину вартості житла оплачує ВПО або учасник АТО, половину – держава. У листопаді почався прийом заявок. Тим не менш, навіть через півроку після старту програма не працює, вона загальмувалась на етапі подачі заявок.
Руслан Калінін розкаже про перспективи програми «Доступне житло», у тому числі, які документи треба подавати.
Окрім цього, Руслан Калінін розповість про нюанси нової постанови Мінрегіону за програмою «Доступне житло». Так, в постанові залишили можливість взяти іпотеку під 7% кредитну ставку, але для реалізації цієї можливості потрібно значне дофінансування програми. Головне нововведення - переселенці самі обирають житло для покупки. Бере участь тільки первинний ринок, як це було і в минулому році.
Залишився пункт про можливість брати участь в програмі, навіть якщо є житло на підконтрольній Україні території. Але площа житла не повинна перевищувати 13,65 кв.м. на кожного члена сім'ї. Взагалі брати участь в програмі можливо тільки в тій області, в якій особа офіційно зареєстровано як переселенець.
Всеукраїнська асоціація переселенців – громадська організація, яка була створена у 2016 році. Влаштовує ярмарки вакансій та є активним лобістом таких проектів як електронний реєстр ВПО та житлові програми, у тому числі «Доступне житло».
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Через чотири роки війни для внутрішньо переміщених осіб по всій країні основною проблемою залишається житлова. Тим часом, держава так і не розробила жодної повноцінної програми, яка б допомогла переселенцям в купівлі нової оселі.
У 2017 році в Україні для переміщених осіб та учасників АТО стартувала програма «Доступне житло», яка передбачає, що половину вартості житла оплачує ВПО або учасник АТО, половину – держава. У листопаді почався прийом заявок. Тим не менш, навіть через півроку після старту програма не працює, вона загальмувалась на етапі подачі заявок.
Руслан Калінін розкаже про перспективи програми «Доступне житло», у тому числі, які документи треба подавати.
Окрім цього, Руслан Калінін розповість про нюанси нової постанови Мінрегіону за програмою «Доступне житло». Так, в постанові залишили можливість взяти іпотеку під 7% кредитну ставку, але для реалізації цієї можливості потрібно значне дофінансування програми. Головне нововведення - переселенці самі обирають житло для покупки. Бере участь тільки первинний ринок, як це було і в минулому році.
Залишився пункт про можливість брати участь в програмі, навіть якщо є житло на підконтрольній Україні території. Але площа житла не повинна перевищувати 13,65 кв.м. на кожного члена сім'ї. Взагалі брати участь в програмі можливо тільки в тій області, в якій особа офіційно зареєстровано як переселенець.
Всеукраїнська асоціація переселенців – громадська організація, яка була створена у 2016 році. Влаштовує ярмарки вакансій та є активним лобістом таких проектів як електронний реєстр ВПО та житлові програми, у тому числі «Доступне житло».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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