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У Києві невідомі з ножем напали на продюсера Ягольника. ФОТО

У Києві невідомі з ножем напали на продюсера Ягольника. ФОТО
У Києві напали на музичного продюсера Олександра Ягольника.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, - передає ТСН.

Інцидент трапився вночі 9 червня.

У результаті нападу продюсеру завдали поранення руки.

«Зустрів вату. З ножем, вночі. Сумно. Але їм не вдасться ніколи мене зламати, хіба що вбити», - написав Ягольник на своїй сторінці в Facebook.

Судячи з фото, в результаті нападу продюсеру завдали поранення руки. Після вчинення злочину вони зникли в невідомому напрямку.

Трохи пізніше Ягольник уточнив, що в результаті інциденту йому довелося їхати в лікарню швидкої.

У Києві невідомі з ножем напали на продюсера Ягольника. ФОТО
У Києві невідомі з ножем напали на продюсера Ягольника. ФОТО
У Києві невідомі з ножем напали на продюсера Ягольника. ФОТО

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Теги: скандал, ніж, Київ, Ягольник
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