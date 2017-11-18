У Києві невідомі з ножем напали на продюсера Ягольника. ФОТО
Сьогодні, 12:52
У Києві напали на музичного продюсера Олександра Ягольника.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, - передає ТСН.
Інцидент трапився вночі 9 червня.
У результаті нападу продюсеру завдали поранення руки.
«Зустрів вату. З ножем, вночі. Сумно. Але їм не вдасться ніколи мене зламати, хіба що вбити», - написав Ягольник на своїй сторінці в Facebook.
Судячи з фото, в результаті нападу продюсеру завдали поранення руки. Після вчинення злочину вони зникли в невідомому напрямку.
Трохи пізніше Ягольник уточнив, що в результаті інциденту йому довелося їхати в лікарню швидкої.
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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, - передає ТСН.
Інцидент трапився вночі 9 червня.
У результаті нападу продюсеру завдали поранення руки.
«Зустрів вату. З ножем, вночі. Сумно. Але їм не вдасться ніколи мене зламати, хіба що вбити», - написав Ягольник на своїй сторінці в Facebook.
Судячи з фото, в результаті нападу продюсеру завдали поранення руки. Після вчинення злочину вони зникли в невідомому напрямку.
Трохи пізніше Ягольник уточнив, що в результаті інциденту йому довелося їхати в лікарню швидкої.
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