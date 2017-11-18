У Києві невідомі з ножем напали на продюсера Ягольника. ФОТО





Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, - передає



Інцидент трапився вночі 9 червня.



У результаті нападу продюсеру завдали поранення руки.



«Зустрів вату. З ножем, вночі. Сумно. Але їм не вдасться ніколи мене зламати, хіба що вбити», - написав Ягольник на своїй сторінці в Facebook.



Судячи з фото, в результаті нападу продюсеру завдали поранення руки. Після вчинення злочину вони зникли в невідомому напрямку.



Трохи пізніше Ягольник уточнив, що в результаті інциденту йому довелося їхати в лікарню швидкої.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві напали на музичного продюсера Олександра Ягольника.Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, - передає ТСН Інцидент трапився вночі 9 червня.У результаті нападу продюсеру завдали поранення руки.«Зустрів вату. З ножем, вночі. Сумно. Але їм не вдасться ніколи мене зламати, хіба що вбити», - написав Ягольник на своїй сторінці в Facebook.Судячи з фото, в результаті нападу продюсеру завдали поранення руки. Після вчинення злочину вони зникли в невідомому напрямку.Трохи пізніше Ягольник уточнив, що в результаті інциденту йому довелося їхати в лікарню швидкої.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію