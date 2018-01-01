Денис П'ятигорець розповів, що для нього значить працювати у Луцьку. ВІДЕО

Денис П'ятигорець розповів, що для нього значить робота у місті Луцьку.



На цю та інші цікаві теми гість студії розмовляв із ведучим Тарасом Шкітером під час великого інтерв'ю у головному на Волині ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE», передає



«Ви родом із Запоріжжя. Проживали і працювали у Києві. А нині потрапили до провінційного Луцька. Як ви це сприймаєте: як «заслання» чи все ж таки кар'єрний ріст?», – поцікавився ведучий.



«Я хочу чесно сказати і це без іронії – я це сприймаю як подарунок долі», – відповів Денис П'ятигорець.



Також додав, що на Волині працює з 2012 року і був вражений цим регіоном й пишається тим, що долучився до розвитку Волині та поліського краю в тому числі.



«В принципі з 2011 року я жив між Києвом, Луцьком і Ковелем. І сказати, що я якось раптово приїхав, то може й не досить правильно. Кар'єрний зріст – не знаю, що таке кар'єра. Для мене кар'єра це те, що можна показати людям, що ти щось зробив. Якщо мені вдається на Волині щось зробити більше ніж я зробив у Запоріжжі і Києві, то, звичайно, це кар'єрний ріст», – відповів радник голови ОДА.





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