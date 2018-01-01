На Волині лісівники збудували новий рекреаційний комплекс. ФОТО





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Зазначають, що місце розташування досить зручне, адже нова зона відпочинку збудована обабіч траси Володимир-Волинський – Ковель. Для комфортного проведення часу на природі облаштували 4 бесідки та 2 гойдалки. В цілому тут можна розмістити понад 30 людей.



ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» запрошує усіх волинян та гостей краю відвідати місце відпочинку «Капітулка», приготувати смачну юшку чи шашлик.



Лісівники просять не забувати прибирати після себе. також працівники лісництва будуть вдячні також і за збережені бесідки, гойдалки та мангали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Стенжаричівського лісництва ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» лісівники збудували новий рекреаційний пункт «Капітулка».Про це повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.Зазначають, що місце розташування досить зручне, адже нова зона відпочинку збудована обабіч траси Володимир-Волинський – Ковель. Для комфортного проведення часу на природі облаштували 4 бесідки та 2 гойдалки. В цілому тут можна розмістити понад 30 людей.ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» запрошує усіх волинян та гостей краю відвідати місце відпочинку «Капітулка», приготувати смачну юшку чи шашлик.Лісівники просять не забувати прибирати після себе. також працівники лісництва будуть вдячні також і за збережені бесідки, гойдалки та мангали.

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