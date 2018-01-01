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На Волині лісівники збудували новий рекреаційний комплекс. ФОТО

На Волині лісівники збудували новий рекреаційний комплекс. ФОТО
На території Стенжаричівського лісництва ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» лісівники збудували новий рекреаційний пункт «Капітулка».

Про це повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Зазначають, що місце розташування досить зручне, адже нова зона відпочинку збудована обабіч траси Володимир-Волинський – Ковель. Для комфортного проведення часу на природі облаштували 4 бесідки та 2 гойдалки. В цілому тут можна розмістити понад 30 людей.

ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» запрошує усіх волинян та гостей краю відвідати місце відпочинку «Капітулка», приготувати смачну юшку чи шашлик.

Лісівники просять не забувати прибирати після себе. також працівники лісництва будуть вдячні також і за збережені бесідки, гойдалки та мангали.

На Волині лісівники збудували новий рекреаційний комплекс. ФОТО
На Волині лісівники збудували новий рекреаційний комплекс. ФОТО
На Волині лісівники збудували новий рекреаційний комплекс. ФОТО

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Теги: лісівники, Волинь, рекреаційний пункт
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