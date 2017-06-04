вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО

«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
У Луцьку стартував захід моди, краси та стилю «Lutsk fashion weekend».

Відкриття триденного грандіозного дійства відбулося 8 червня у ірландському пабі "Laphroaig".

Під час першого дня «Lutsk fashion weekend» неймовірну колекцію одягу, створеного у техніці ірландського мережива, представила дизайнерка із Полтави Олена Власюк.

«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО


«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО


«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО


«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО


Неймовірно захопливим для глядачів виявився конкурс червоної сукні. Перемогла у ньому дизайнерка зі Львова Наталія Яриш.

Загалом же на модну подію до Луцька з'їхалися творці одягу з Кременчуга, Полтави, Львова, Києва. Усі вони самі зголосилися взяти участь у «Lutsk fashion weekend».

«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО


«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО


«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО


Впродовж вечора глядачів тішили не лише показом неймовірного одягу, але й творчими номерами, конкурсами і подарунками від партнерів.

Організатор «Lutsk fashion weekend», власниця модельного агентства «Grace Model House» Анна Тріль розповіла, що паб "Laphroaig" обрали однією з локацій заходу через те, що тут великий простір, видно з усіх сторін колекції дизайнерів. "Враження круті, всі гості виходили і хотіли продовження показів, тому ми запросили їх на наступний день. День був насичений, але крутий", - поділилася враженнями Анна Тріль після першого дня модного дійства.

До слова, вже сьогодні, 9 червня, епіцентром стильного життя в Луцьку стане заклад "Meat&Green".

Саме тут "Lutsk fashion weekend" збере поціновувачів моди з усіх куточків України та поза її меж. Завершиться ж феєричний вечір концертом українського рок-гурту "СКАЙ".

«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: «Lutsk fashion weekend», Анна Тріль, мода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія «Аверса», який судився проти патрульної, визнали винним
Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Одесі студент «замінував» поліцейський відділок
Сьогодні, 16:23
Безсмертні: у Луцьку пішоходи «лізуть» під колеса авто. ВІДЕО
Сьогодні, 15:55
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
Сьогодні, 15:22
На Волині лісівники збудували новий рекреаційний комплекс. ФОТО
Сьогодні, 15:10
Луцька інста-бабуся стала обличчям Schwarzkopf. ФОТО
Сьогодні, 14:18
Схожі новини
Другий день Lutsk Fashion Weekend: як будівництво перетворили на модний подіум Другий день Lutsk Fashion Weekend: як будівництво перетворили на модний подіум
04 червень, 2017, 09:43
Свято краси і моди: як мийку в Луцьку перетворили на модний подіум Свято краси і моди: як мийку в Луцьку перетворили на модний подіум
03 червень, 2017, 10:16
Лучан кличуть на модні вихідні Лучан кличуть на модні вихідні
29 січень, 16:05
Lutsk Fashion Weekend: занурення в моду зі смаком ігристого вина. ВІДЕО Lutsk Fashion Weekend: занурення в моду зі смаком ігристого вина. ВІДЕО
25 листопад, 2017, 17:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Одесі студент «замінував» поліцейський відділок
Сьогодні, 16:23
 0
Безсмертні: у Луцьку пішоходи «лізуть» під колеса авто. ВІДЕО
Сьогодні, 15:55
 0
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
Сьогодні, 15:22
 0
На Волині лісівники збудували новий рекреаційний комплекс. ФОТО
Сьогодні, 15:10
 0
Луцька інста-бабуся стала обличчям Schwarzkopf. ФОТО
Сьогодні, 14:18
 0
Медіа
відео
1/8