«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
Сьогодні, 15:22
У Луцьку стартував захід моди, краси та стилю «Lutsk fashion weekend».
Відкриття триденного грандіозного дійства відбулося 8 червня у ірландському пабі "Laphroaig".
Під час першого дня «Lutsk fashion weekend» неймовірну колекцію одягу, створеного у техніці ірландського мережива, представила дизайнерка із Полтави Олена Власюк.
Неймовірно захопливим для глядачів виявився конкурс червоної сукні. Перемогла у ньому дизайнерка зі Львова Наталія Яриш.
Загалом же на модну подію до Луцька з'їхалися творці одягу з Кременчуга, Полтави, Львова, Києва. Усі вони самі зголосилися взяти участь у «Lutsk fashion weekend».
Впродовж вечора глядачів тішили не лише показом неймовірного одягу, але й творчими номерами, конкурсами і подарунками від партнерів.
Організатор «Lutsk fashion weekend», власниця модельного агентства «Grace Model House» Анна Тріль розповіла, що паб "Laphroaig" обрали однією з локацій заходу через те, що тут великий простір, видно з усіх сторін колекції дизайнерів. "Враження круті, всі гості виходили і хотіли продовження показів, тому ми запросили їх на наступний день. День був насичений, але крутий", - поділилася враженнями Анна Тріль після першого дня модного дійства.
До слова, вже сьогодні, 9 червня, епіцентром стильного життя в Луцьку стане заклад "Meat&Green".
Саме тут "Lutsk fashion weekend" збере поціновувачів моди з усіх куточків України та поза її меж. Завершиться ж феєричний вечір концертом українського рок-гурту "СКАЙ".
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Відкриття триденного грандіозного дійства відбулося 8 червня у ірландському пабі "Laphroaig".
Під час першого дня «Lutsk fashion weekend» неймовірну колекцію одягу, створеного у техніці ірландського мережива, представила дизайнерка із Полтави Олена Власюк.
Неймовірно захопливим для глядачів виявився конкурс червоної сукні. Перемогла у ньому дизайнерка зі Львова Наталія Яриш.
Загалом же на модну подію до Луцька з'їхалися творці одягу з Кременчуга, Полтави, Львова, Києва. Усі вони самі зголосилися взяти участь у «Lutsk fashion weekend».
Впродовж вечора глядачів тішили не лише показом неймовірного одягу, але й творчими номерами, конкурсами і подарунками від партнерів.
Організатор «Lutsk fashion weekend», власниця модельного агентства «Grace Model House» Анна Тріль розповіла, що паб "Laphroaig" обрали однією з локацій заходу через те, що тут великий простір, видно з усіх сторін колекції дизайнерів. "Враження круті, всі гості виходили і хотіли продовження показів, тому ми запросили їх на наступний день. День був насичений, але крутий", - поділилася враженнями Анна Тріль після першого дня модного дійства.
До слова, вже сьогодні, 9 червня, епіцентром стильного життя в Луцьку стане заклад "Meat&Green".
Саме тут "Lutsk fashion weekend" збере поціновувачів моди з усіх куточків України та поза її меж. Завершиться ж феєричний вечір концертом українського рок-гурту "СКАЙ".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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