«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО

У Луцьку стартував захід моди, краси та стилю «Lutsk fashion weekend».Відкриття триденного грандіозного дійства відбулося 8 червня у ірландському пабі "Laphroaig".Під час першого дня «Lutsk fashion weekend» неймовірну колекцію одягу, створеного у техніці ірландського мережива, представила дизайнерка із ПолтавиНеймовірно захопливим для глядачів виявився конкурс червоної сукні. Перемогла у ньому дизайнерка зі ЛьвоваЗагалом же на модну подію до Луцька з'їхалися творці одягу з Кременчуга, Полтави, Львова, Києва. Усі вони самі зголосилися взяти участь у «Lutsk fashion weekend».Впродовж вечора глядачів тішили не лише показом неймовірного одягу, але й творчими номерами, конкурсами і подарунками від партнерів.Організатор «Lutsk fashion weekend», власниця модельного агентства «Grace Model House»розповіла, що паб "Laphroaig" обрали однією з локацій заходу через те, що тут великий простір, видно з усіх сторін колекції дизайнерів. "Враження круті, всі гості виходили і хотіли продовження показів, тому ми запросили їх на наступний день. День був насичений, але крутий", - поділилася враженнями Анна Тріль після першого дня модного дійства.До слова, вже сьогодні, 9 червня, епіцентром стильного життя в Луцьку стане заклад "Meat&Green".Саме тут "Lutsk fashion weekend" збере поціновувачів моди з усіх куточків України та поза її меж. Завершиться ж феєричний вечір концертом українського рок-гурту "СКАЙ".