Безсмертні: у Луцьку пішоходи «лізуть» під колеса авто. ВІДЕО
Сьогодні, 15:55
У Луцьку двоє пішоходів ледве не потрапили під колеса автомобіля через перехід у недозволеному місці.
Відео виклав Сергій Кучерук на Facebook-сторінці «Автоандони Луцька».
Зазначимо, що трагедія мало не трапилася по обіді 9 червня, на вулиці Глушець, поблизу Центрального ринку.
«Нема слів, два пішоАндони», - коментує свій допис Сергій.
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Відео виклав Сергій Кучерук на Facebook-сторінці «Автоандони Луцька».
Зазначимо, що трагедія мало не трапилася по обіді 9 червня, на вулиці Глушець, поблизу Центрального ринку.
«Нема слів, два пішоАндони», - коментує свій допис Сергій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А потім розказують яка Леночка була хороша дівчинкою а її збили бла бла бла
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