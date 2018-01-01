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Безсмертні: у Луцьку пішоходи «лізуть» під колеса авто. ВІДЕО

Безсмертні: у Луцьку пішоходи «лізуть» під колеса авто. ВІДЕО
У Луцьку двоє пішоходів ледве не потрапили під колеса автомобіля через перехід у недозволеному місці.

Відео виклав Сергій Кучерук на Facebook-сторінці «Автоандони Луцька».

Зазначимо, що трагедія мало не трапилася по обіді 9 червня, на вулиці Глушець, поблизу Центрального ринку.

«Нема слів, два пішоАндони», - коментує свій допис Сергій.


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Теги: Луцьк, Глушець, Центральний ринок
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Коментарі 1
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А потім розказують яка Леночка була хороша дівчинкою а її збили бла бла бла
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