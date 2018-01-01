Безсмертні: у Луцьку пішоходи «лізуть» під колеса авто. ВІДЕО





Відео виклав Сергій Кучерук на Facebook-сторінці «Автоандони Луцька».



Зазначимо, що трагедія мало не трапилася по обіді 9 червня, на вулиці Глушець, поблизу Центрального ринку.



«Нема слів, два пішоАндони», - коментує свій допис Сергій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку двоє пішоходів ледве не потрапили під колеса автомобіля через перехід у недозволеному місці.Відео виклавна Facebook-сторінці «Автоандони Луцька».Зазначимо, що трагедія мало не трапилася по обіді 9 червня, на вулиці Глушець, поблизу Центрального ринку.«Нема слів, два пішоАндони», - коментує свій допис Сергій.

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