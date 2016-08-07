До 12 років: наймолодших прихильників «Бандерштату» пропускатимуть безкоштовно
Сьогодні, 17:18
Вхід для дітей до 12 років на фестиваль «Бандерштат» буде безкоштовним.
Про це повідомили у прес-службі фестивалю.
«Ми віримо, що Бандерштат робить важливий внесок у розвиток нового покоління українців. Відтак вхід на фестиваль для дітей до 12 років – безплатний», - йдеться у дописі.
«Наймолодших гостей пускаємо на територію у супроводі дорослих із документами, які засвідчують вік дитини. Юних патріотів також чекає насичена програма у дитячому містечку. Чекаємо вас на Бандерштаті усією родиною», - зазначають у прес-службі фестивалю.
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Про це повідомили у прес-службі фестивалю.
«Ми віримо, що Бандерштат робить важливий внесок у розвиток нового покоління українців. Відтак вхід на фестиваль для дітей до 12 років – безплатний», - йдеться у дописі.
«Наймолодших гостей пускаємо на територію у супроводі дорослих із документами, які засвідчують вік дитини. Юних патріотів також чекає насичена програма у дитячому містечку. Чекаємо вас на Бандерштаті усією родиною», - зазначають у прес-службі фестивалю.
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