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На Волині горів ліс. ФОТО

На Волині горів ліс. ФОТО
У лісі села Цміни Маневицького району спалахнула пожежа.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

У суботу, 9 червня, загорівся ліс поблизу селі Цміни.

Очевидці зазначили, що спершу приїхав десяток небайдужих людей, згодом — місцева пожежна машина, а тоді і пожежний автомобіль Маневицького лісогосподарства.

«З пожежею боролися понад дві години», - резюмують очевидці.

На Волині горів ліс. ФОТО
На Волині горів ліс. ФОТО
На Волині горів ліс. ФОТО
На Волині горів ліс. ФОТО
На Волині горів ліс. ФОТО
На Волині горів ліс. ФОТО

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Теги: пожежа, Цміни, Волинь, рятувальник
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