На Волині горів ліс. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



У суботу, 9 червня, загорівся ліс поблизу селі Цміни.



Очевидці зазначили, що спершу приїхав десяток небайдужих людей, згодом — місцева пожежна машина, а тоді і пожежний автомобіль Маневицького лісогосподарства.



«З пожежею боролися понад дві години», - резюмують очевидці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лісі села Цміни Маневицького району спалахнула пожежа.Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.У суботу, 9 червня, загорівся ліс поблизу селі Цміни.Очевидці зазначили, що спершу приїхав десяток небайдужих людей, згодом — місцева пожежна машина, а тоді і пожежний автомобіль Маневицького лісогосподарства.«З пожежею боролися понад дві години», - резюмують очевидці.

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