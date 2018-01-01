На Волині горів ліс. ФОТО
Сьогодні, 17:51
У лісі села Цміни Маневицького району спалахнула пожежа.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
У суботу, 9 червня, загорівся ліс поблизу селі Цміни.
Очевидці зазначили, що спершу приїхав десяток небайдужих людей, згодом — місцева пожежна машина, а тоді і пожежний автомобіль Маневицького лісогосподарства.
«З пожежею боролися понад дві години», - резюмують очевидці.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
У суботу, 9 червня, загорівся ліс поблизу селі Цміни.
Очевидці зазначили, що спершу приїхав десяток небайдужих людей, згодом — місцева пожежна машина, а тоді і пожежний автомобіль Маневицького лісогосподарства.
«З пожежею боролися понад дві години», - резюмують очевидці.
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