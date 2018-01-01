вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Фотозони і білосніжні сукні: у замку Любарта - весільний фестиваль

Фотозони і білосніжні сукні: у замку Любарта - весільний фестиваль
На території замку Любарта у Луцьку відбувся Wedding Festival - весільне дійство з традиційними білими сукнями та фотозонами зібрало десятки гостей.

Луцький замок у ці вихідні став по-справжньому весільним, - повідомляє Район. Луцьк

Для відвідувачів фестивалю підготували розваги - запальні танці, костюми, парад наречених, майтерки та покази різних цікавих речей.
На території замку можна було сфотографуватися поруч із різноманітними весільними фотозонами. На ярмарку презентували розмаїті дрібниці для того, аби свято кохання було прекрасним.

Надвечір на гостей фестивалю чекали покази дитячих мод та покази весільних суконь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фестиваль, весілля, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія «Аверса», який судився проти патрульної, визнали винним
Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинських атовців кличуть на концерт Dzidzio
Сьогодні, 22:12
Фотозони і білосніжні сукні: у замку Любарта - весільний фестиваль
Сьогодні, 21:33
Волиняни-каноїсти здобули срібні медалі на чемпіонаті Європи. ФОТО
Сьогодні, 20:57
На Волині є «полуничне» село. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
Mercedes збив двох дівчат на переході: у поліції розповіли подробиці
Сьогодні, 19:53
Схожі новини
В Луцьку відбудеться вечірка на честь нового літературного фестивалю В Луцьку відбудеться вечірка на честь нового літературного фестивалю
Сьогодні, 19:01
До 12 років: наймолодших прихильників «Бандерштату» пропускатимуть безкоштовно До 12 років: наймолодших прихильників «Бандерштату» пропускатимуть безкоштовно
Сьогодні, 17:18
У Луцьку перекриють центр міста: перелік вулиць У Луцьку перекриють центр міста: перелік вулиць
Сьогодні, 10:17
Розваги, світлове шоу та польоти: яким буде перший фестиваль повітряних куль у Луцьку Розваги, світлове шоу та польоти: яким буде перший фестиваль повітряних куль у Луцьку
05 червень, 13:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинських атовців кличуть на концерт Dzidzio
Сьогодні, 22:12
 0
Фотозони і білосніжні сукні: у замку Любарта - весільний фестиваль
Сьогодні, 21:33
 0
Волиняни-каноїсти здобули срібні медалі на чемпіонаті Європи. ФОТО
Сьогодні, 20:57
 0
На Волині є «полуничне» село. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
 0
Mercedes збив двох дівчат на переході: у поліції розповіли подробиці
Сьогодні, 19:53
 0
Медіа
відео
1/8