Фотозони і білосніжні сукні: у замку Любарта - весільний фестиваль





Луцький замок у ці вихідні став по-справжньому весільним, - повідомляє



Для відвідувачів фестивалю підготували розваги - запальні танці, костюми, парад наречених, майтерки та покази різних цікавих речей.

На території замку можна було сфотографуватися поруч із різноманітними весільними фотозонами. На ярмарку презентували розмаїті дрібниці для того, аби свято кохання було прекрасним.



Надвечір на гостей фестивалю чекали покази дитячих мод та покази весільних суконь.



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