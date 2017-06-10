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Волинських атовців кличуть на концерт Dzidzio

Волинських атовців кличуть на концерт Dzidzio
Волинських атовців та їх родини запрошують на концерт мегапопулярного гурту Dzidzio, який відбудеться завтра, 10 червня, на стадіоні "Авангард".

Про це на сторінці волонтерського руху "Меценати для солдата" у мережі Facebook написав волонтер Руслан Теліпський.

Волонтер інформує, що меценатський рух має запрошення від організаторів, які готові передати їх атовцям.

"Тому ми їх з задоволенням віддамо бійцям АТО, хто є у нас в групі і зробить репост даного допису у себе на сторінці ФБ, а далі впишеться сам чи впише бійців/ветеранів під нашим постом у коментарях.

Діти до 5 років включно – не потребують додаткового на себе квитка. На одного бійця – ми зазвичай видаємо 2 запрошення, щоби взяти компаньйона (дружину/дитину чи дітей/знайомого/друга), але можуть бути і винятки, коли батько хоче взяти всіх дітей на концерт (якщо у нас не буде ажіотажу – то ми пропустимо усіх діток з батьками-АТОвцями)!", - інформує Теліпський. Також він наголошує, що особиста пристуність бійця на концерті обов'язкова, винятки можливі лише при умові перебування на передовій.

Детальніша інформація та запис - ТУТ.

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Теги: Dzidzio, концерт, АТО
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