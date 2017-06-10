Волинських атовців кличуть на концерт Dzidzio





Про це на Руслан Теліпський.



Волонтер інформує, що меценатський рух має запрошення від організаторів, які готові передати їх атовцям.



"Тому ми їх з задоволенням віддамо бійцям АТО, хто є у нас в групі і зробить репост даного допису у себе на сторінці ФБ, а далі впишеться сам чи впише бійців/ветеранів під нашим постом у коментарях.



Діти до 5 років включно – не потребують додаткового на себе квитка. На одного бійця – ми зазвичай видаємо 2 запрошення, щоби взяти компаньйона (дружину/дитину чи дітей/знайомого/друга), але можуть бути і винятки, коли батько хоче взяти всіх дітей на концерт (якщо у нас не буде ажіотажу – то ми пропустимо усіх діток з батьками-АТОвцями)!", - інформує Теліпський. Також він наголошує, що особиста пристуність бійця на концерті обов'язкова, винятки можливі лише при умові перебування на передовій.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинських атовців та їх родини запрошують на концерт мегапопулярного гурту Dzidzio, який відбудеться завтра, 10 червня, на стадіоні "Авангард".Про це на сторінці волонтерського руху "Меценати для солдата" у мережі Facebook написав волонтерВолонтер інформує, що меценатський рух має запрошення від організаторів, які готові передати їх атовцям."Тому ми їх з задоволенням віддамо бійцям АТО, хто є у нас в групі і зробить репост даного допису у себе на сторінці ФБ, а далі впишеться сам чи впише бійців/ветеранів під нашим постом у коментарях.Діти до 5 років включно – не потребують додаткового на себе квитка. На одного бійця – ми зазвичай видаємо 2 запрошення, щоби взяти компаньйона (дружину/дитину чи дітей/знайомого/друга), але можуть бути і винятки, коли батько хоче взяти всіх дітей на концерт (якщо у нас не буде ажіотажу – то ми пропустимо усіх діток з батьками-АТОвцями)!", - інформує Теліпський. Також він наголошує, що особиста пристуність бійця на концерті обов'язкова, винятки можливі лише при умові перебування на передовій.Детальніша інформація та запис -

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