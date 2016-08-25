Денис П'ятигорець розповів, яким має бути мер Луцька. ВІДЕО

Денис П'ятигорець вважає що той, хто балотуватиметься на посаду мера Луцька, має "дотягувати" до рівня Миколи Романюка.



Це він розповів під час великого інтерв'ю у головному на Волині ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE", - інформує



"Ви молодий, амбітний, досвідчений і освічений політик, а в Луцьку є вакантне місце міського голови. Чи не хотіли б спробувати свої сили в місцевому самоврядуванні?", - запитав у П'ятигорця телеведучий Тарас Шкітер.



На що блогер відповів, що не має права бути кандидатом на посаду міського голови міста Луцька тому, що й близько "не дотягує" до рівня Миколи Ярославовича Романюка.



"Будь-яка людина, у якої будуть амбіції балотуватися на посаду міського голови Луцька має розуміти, що вона мусить відповідати тим критеріям, яким відповідав Микола Романюк", - відповів П'ятигорець.



Та додав, що сьогодні не бачить жодної людини у волинській політиці, яка хоча б на 10 % була подібна на цю велику людину.



"І я в тому числі не подібний, на жаль", - підсумував блогер.



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