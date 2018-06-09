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У Польщі розбився український літак, є постраждалі, - ЗМІ

У Польщі розбився український літак, є постраждалі, - ЗМІ
У Польщі розбився українськй легкомоторний літак, постраждало троє людей.

Про це повідомляє Громадське радіо з поиланням на польське видання TVN24.

«Під час посадки в аеропорту в Жешув-Яйонка розбився невеликий літак Cessna, зареєстрований в Україні. Три людини отримали поранення», — йдеться в повідомленні. Як повідомляється, через аварію літака аеропорт перенаправив кілька рейсів: літак, який прямував з Варшави до Жешув повернувся назад в польську столицю, а літак з Лондона був перенаправлений в аеропорт Кракова. Однак згодом роботу аеропорту відновили.


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Теги: літак, аварія, Польща
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