У Польщі розбився український літак, є постраждалі, - ЗМІ





Про це повідомляє



«Під час посадки в аеропорту в Жешув-Яйонка розбився невеликий літак Cessna, зареєстрований в Україні. Три людини отримали поранення», — йдеться в повідомленні. Як повідомляється, через аварію літака аеропорт перенаправив кілька рейсів: літак, який прямував з Варшави до Жешув повернувся назад в польську столицю, а літак з Лондона був перенаправлений в аеропорт Кракова. Однак згодом роботу аеропорту відновили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі розбився українськй легкомоторний літак, постраждало троє людей.Про це повідомляє Громадське радіо з поиланням на польське видання TVN24.«Під час посадки в аеропорту в Жешув-Яйонка розбився невеликий літак Cessna, зареєстрований в Україні. Три людини отримали поранення», — йдеться в повідомленні. Як повідомляється, через аварію літака аеропорт перенаправив кілька рейсів: літак, який прямував з Варшави до Жешув повернувся назад в польську столицю, а літак з Лондона був перенаправлений в аеропорт Кракова. Однак згодом роботу аеропорту відновили.

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