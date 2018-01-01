вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

10 червня на Волині: гортаючи календар

10 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження депутат Луцької міської ради Вікторія Побережна (на фото).

Вітаємо її, а також усіх іменинників – Василів, Дмитрів і Микит.

10 червня 1906 року народився Анатолій Бринський.

Потрапивши в оточення на початку Великої Вітчизняної війни в районі міста Брест, створив партизанський загін під Брестом в Білорусі. В листопаді 1942 року його загін передислокувався на територію Волинської області.

Після війни служив в рядах Радянської Армії. Проживав в місті Горькому. Був членом Спілки письменників СРСР, членом Радянського комітету ветеранів війни. Помер 14 червня 1981 року.

У 1971 році йому присвоїли звання «Почесний громадянин міста Луцька». Також на його честь назвали одну з вулиць Луцька, яку нещодавно перейменували на вулицю Архітектора Метельницького.

10 червня 2009 року буревій завдав мільйонних збитків Любешівському району Волині.

У 2012 році в Луцьку на вулиці Рівненській обвалилася п'ятиповерхівка. Під час обвалу загинули дві людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія «Аверса», який судився проти патрульної, визнали винним
Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
10 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Денис П'ятигорець розповів, яким має бути мер Луцька. ВІДЕО
09 червень, 23:10
Волинських атовців кличуть на концерт Dzidzio
09 червень, 22:12
Фотозони і білосніжні сукні: у замку Любарта - весільний фестиваль
09 червень, 21:33
Волиняни-каноїсти здобули срібні медалі на чемпіонаті Європи. ФОТО
09 червень, 20:57
Схожі новини
9 червня на Волині: гортаючи календар 9 червня на Волині: гортаючи календар
09 червень, 00:00
8 червня на Волині: гортаючи календар 8 червня на Волині: гортаючи календар
08 червень, 00:00
7 червня на Волині: гортаючи календар 7 червня на Волині: гортаючи календар
07 червень, 00:00
6 червня на Волині: гортаючи календар 6 червня на Волині: гортаючи календар
06 червень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
10 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Денис П'ятигорець розповів, яким має бути мер Луцька. ВІДЕО
09 червень, 23:10
 0
Волинських атовців кличуть на концерт Dzidzio
09 червень, 22:12
 0
Фотозони і білосніжні сукні: у замку Любарта - весільний фестиваль
09 червень, 21:33
 0
Волиняни-каноїсти здобули срібні медалі на чемпіонаті Європи. ФОТО
09 червень, 20:57
 0
Медіа
відео
1/8