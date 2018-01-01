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М'ячі, бутси та кубки: у Любомлі відбувся міжнародний турнір з міні-футболу

М'ячі, бутси та кубки: у Любомлі відбувся міжнародний турнір з міні-футболу
У Любомлі відбувся мжінародний футбольний турнір, приурочений до Дня журналіста.

Про це повідомляє КОРДОН.

На змагання заспросили команди ветеранів футболу з України, Білорусі, Польщі. Останні кілька років турнір проводять за зміненим форматом: окрім дорослих, у ньому також беруть участь і дитячі команди. Цьогорічний спортивний захід був восьмим за ліком.

Перед його початком учасників привітали редактор газети "Наше життя" Сергій Боярчук, перший заступник голови РДА Олександр Герасимчук, заступник міського голови Микола Оніщук, які побажали спортсменам гарної боротьби і здобутків.

Футбольні баталії проводилися одразу на двох майданчиках: на одному змагалися дорослі на іншому — діти. Першими фінішували дитячі команди.

Після двох турів визначилися фаворити — команди Куснищ та Римачів, які виграли у своїх суперників — спортсменів Любомля і Олеська (Куснища — відповідно з рахунком 3:1 та 5:0; Римачі — 1:0 і 5:0).

В останньому турі любомльчани перемогли Олеськ 2:0 і стали третіми призерами. У вирішальній зустрічі римачівці з таким же рахунком виграли у куснищанців і здобули звання переможців турніру.

Зовсім по-іншому розвивалася турнірна ситуація у змаганнях серед дорослих. У першому турі не було зафіксовано переможців: спортсмени з Малорити (Білорусь) зіграли з командою Територіального медичного об’єднання Любомльського і Шацького районів (ТМО) внічию 0:0, а любомльський “Ветеран” не зумів здолати опір ковельчан — 1:1.

Далі медики виграли у Ковеля (2:1), а білоруси знову задовольнилися нульовою нічиєю з “Ветераном”.

Розв’язка наступила в останньому турі. Ковельчани перемогли білорусів (2:1) і здобули звання третього призера, а “Ветеран” переміг медиків і став переможцем турніру.

Також було визначено і нагороджено кращих гравців у своєму амплуа.

Зокрема, кращим захисником став Валерій Струць (“Ветеран”), нападником — Олег Загорський (Ковель), голкіпером — Віктор Вєслаус (Малорита), капітаном команди — Олександр Згоранець (ТМО).

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Теги: турнір, футбол, змагання
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