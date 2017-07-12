Відпочинкові табори для волинських школярів. СПИСОК





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У заклади, якими опікуються міські чи районні ради, діти переважно потрапляють на оздоровлення безплатно. Це стосується дітей, які відносять до пільгових категорій, або ж обдарованих діток. Частиною закладів опікуються профспілки і для їхніх членів є суттєві знижки, всі ж інші можуть потрапити, сплативши повну вартість. Існують і приватні заклади, а також цікаві пропозиції щодо відпочинку дітей.



ТАБІР "СУПУТНИК" (С. СВІТЯЗЬ)



Це найбільший табір освітян в Україні і найбільший за кількістю дітей на Волині. Водночас він може прийняти 240 дітей. Розташований на берегах озера Світязь та займає 5 гектарів території. Він заснований ще у 1953 році. Минулого року вдалося вирішити проблеми з підведенням каналізації. Відомо, що ця санітарна проблема була не лише у таборі, а й у цілому селі.



Окрім цього, оснастили нову пожежну сигналізацію. А на душові встановили сонячні батареї. Приймають тут дітей віком від 7 до 15 років. Зміна триває 14 днів. У цей час тут діють 10 загонів, з якими працює вихователь, організатор дозвілля з числа професійних педагогів та студентів педагогічного коледжу.



На території табору є вихователі фізичної культури, спеціаліст з плавання, охорона, поліція, медики. У кімнаті проживають 6-7 дітей. Харчування калорійне, 5-ти разове, є клуб та власний пляж.



Вартість путівки — 4500 гривень.



Зміни:

19 червня — 2 липня

5-18 липня

21 липня — 3 серпня

Довідки за телефоном: 050 986 12 72



ТАБІР "СВІТАНОК" (С. ДАЧНЕ)

Табір розташований недалеко від Луцька, у селі Дачне, що в Ківерцівському районі. Це установа працівників державних установ, проте тут можуть відпочивати всі охочі. Оздоровитися та розважитися тут можуть дітки віком від 7 до 15 років. Місткість закладу — 220 дітей у зміну.



Кімнати розраховані на 4-8 осіб, є внутрішні туалети, умивальники, душові, холодна та гаряча вода, кіноконцертний зал, стадіон, волейбольний, баскетбольний та тенісний майданчики.



Поплавати тут можна в басейні, розміром 25 на 10 метрів. Дітей харчують п'ять раз у день. За потреби тут надають лікувально-профілактичні процедури: ЛФК, інгаляції, магнітотерапію, аеротерапію тощо.



Вартість путівки на 14 днів — 2996 гривень.



Зміни (місця нині є лише у третій, за потреби можливо буде четверта):



25 липня — 7 серпня

Довідки за телефоном: 72-87-63



ТАБІР "СОНЯЧНИЙ" (С. ГАРАЗДЖА)

Табором опікується Центр туризму, спорту та екскурсій. Розташований у лісовому масиві, поруч — водойма. Загальна територія табору без урахування озера — 7 гектарів. Територія огороджена. Одночасно заклад може прийняти дві сотні дітей. У кімнатах по 4,6,8 та 12 людей. Душові та санвузли для дівчаток і хлопчиків на території табору, а також є внутрішні санвузли в двох спальних корпусах. Харчування п'ятиразове, є медичний пункт. Тут широко представлені умови для активного відпочинку та спорту. Є скеледром, мотузкова смуга, літня естрада, спортивний інвентар, катамарани, човни, байдарки.



Вартість путівки на 21 день — 4620 гривень



Зміна:



21 липня — 10 серпня

Вартість путівки на 14 днів — 3080 гривень



Зміна:



12-25 серпня

Окрім цього табір пропонує групу денного перебування. Ця група буде працювати разом зі стаціонарними оздоровчими змінами табору. До послуг дітей весь комплекс послуг та вся інфраструктура табору. Також є окреме приміщення для денного відпочинку, дітей забезпечуватимуть сніданком, обідом та полуденком. У групі буде по 20-25 дітей віком від 7 до 14 років. Тривалість зміни 10-14 днів.



Зміни:



12-21 червня

22 червня — 1 липня

5-18 липня

21-30 липня

1-10 серпня

12-25 серпня

Вартість 1 дня перебування — 170 гривень



Довідки за телефонами: (0332) 28 63 54, (050) 555 87 25.



ТАБІР "ВЕСЕЛКА"(С. ТЕРЕШКІВЦІ ГОРОХІВСЬКОГО РАЙОНУ)

Табір, яким опікується районна профспілкова організація працівників агропромислового комплексу, може прийняти до 120 дітей в зміну. Він розташований серед соснового лісу. Живуть дітки у будиночках.



На території є великий стадіон та басейн, де можна купатися. Харчування повноцінне, 5 разів на добу. Виховну та атракціону частину тут забезпечують вожаті. Дітям також можуть забезпечити екскурсію на Козацькі могили.



Вартість путівки: 4000 гривень



Зміни:



24 червня — 7 липня

8-21 липня

Можлива також організація третьої зміни за наявності охочих.



Довідки за телефонами:



(03379) 22944, 098 294 54 72



ТАБІР "ЧАЙКА" (С. СВІТЯЗЬ)

Табір розташований на березі озера у селі "Світязь". Тут окремий огороджений пляж. Зміна може прийняти 160 дітей віком від 7 до 15 років включно. За час підготовки до відпочинку тут замінили частину вікон, дверей, хоча й залишається питання із центральною каналізацією.



Попри це, у таборі ще з 60-их років оздоровлюють волинські дітлахи. За будь-якої погоди тут є чим розважитися: від спортивних заходів до конкурсів та дискотек і караоке. Харчування тут повноцінне, висококалорійне.



Вартість путівки на 14 днів — 3945 гривень



Зміни:



16-30 червня

3-17 липня

20 липня — 3 серпня

6-20 серпня

Довідки за телефоном: 25-03-57



ТАБІР "РОВЕСНИК" (С. ЗАБОРОЛЬ ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ)

Табір розміщений неподалік Луцька серед лісу. Територія закладу становить майже 5 гектарів. Улітку табір може прийняти дві сотні дітей за одну зміну. Особливістю закладу є те, що тут діє профільна зміна для обдарованих дітей — школа "Ерудит", яка працює у першій зміні. До неї потрапляють переможці змагань, олімпіад, конкурсів. Тож тут представлені гуртки не лише для тих, хто хоче розважитися, а й повчитися навіть на канікулах.



Традиційно для табору тут є спортивний майданчик, вечірня дискотека, конкурси та розваги. В управління освіти Луцькради, яка опікується закладом, пояснили, що списки дітей за зверненням батьків формують у самих школах. Тож батькам варто звертатися безпосередньо у навчальний заклад.



Зміни:



9-29 червня

02-22 липня

25 липня -14 серпня

17-26 серпня

Деталі за телефоном: 72-80-58



ТАБІР "ПАРАСОЛЬКА" (С. ДОЛЬСЬК ТУРІЙСЬКОГО РАЙОНУ)

Дитячий табір "Парасолька " розташований в селі Дольськ. Це новий заклад з огородженою територією та власним пляжем на березі озера Дольського. Територія займає півтора гектара. Дітей розміщують у номера по 8-10 чоловік. У кожному є санвузол, гаряча та холодна вода. Харчування відбувається 5 разів: сніданок, полудник, обід, підвечірок та вечеря. Пірс одразу біля табору, однак від огороджений, аби діти без нагляду не плавали.



Вартість путівки: 3945 грн за 14 днів



Зміни:



3-16 липня

1-14 серпня

17-30 серпня

Деталі за номерами: 066 429 13 69, 099 173 91 30



ТАБІР "ПРИКОРДОННИК" (С. ЛИТОВЕЖ ІВАНИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ)

Заклад має комунальну власність, ним опікується управління освіти Нововолинської міської ради. Тут традиційно працює чотири зміни, протягом яких можуть оздоровити 150 дітей. Табір приймає відпочивальників уже чотири десятиліття. Розміщений у сосновому лісі біля річки Західний Буг.



Вартість путівки:160 грн за добу



Зміни:



5-18 червня

21 червня — 11 липня

14-27 липня

30 липня — 12 серпня

Деталі за телефоном: (03344) 2 26 30



ТАБІР "СВІТЯЗЬ" (С. ПУЛЬМО ШАЦЬКОГО РАЙОНУ)

Табір "Світязь" розташований на території мальовничих і екологічно чистих волинських озер. Для відпочинку дітей обладнаний комфортний корпус на 120 місць з усіма зручностями. Табір має їдальню, де передбачене п'ятиразове харчування. Також в "Світязі" добре організоване дозвілля: є спортивний зал, кінозал, місце для танців, ігор і навіть караоке. Діти можуть не тільки цікаво відпочити, а й надбати нові знання і вміння в гуртках.



Вартість: 198 грн за добу



Зміни:



16 липня — 5 серпня

7-27 серпня

Деталі за телефоном: (03342) 27700



ТАБІР "БАРВІНОК" (С. ПАВЛІВКА ІВАНИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ)

Табір знаходиться у лісі, поруч водойми немає. Закладом опікується відділ освіти та молоді місцевої райдержадміністрації. Оздоровлюються тут безплатно діти пільгових категорій переважно з району. Хоча за потреби тут можуть розглянути можливість оздоровлення дітей і з інших населених пунктів. Табір розрахований на 120 дітей, втім відпочиватимуть тут в одну зміну лише 40 діток.



Зміни:



1-14 липня

Деталі за телефоном: (03372) 21 362



ТАБІР "ОБЕРІГ" (С. УХОВЕЦЬ КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ)

Заклад розташований на березі озера Ухо в селі Уховець. Табір невеликий, розрахований на 65 дітей. Тут відпочивають переважно місцеві діти з району.



Надає такі види послуг, як розміщення та проживання, харчування, організація виховної діяльності та дозвілля, медичне обслуговування. Є душові кімнати, сцена для виступів, спортивні майданчики. Але тут відпочивають діти з району. Для того, щоб відпочити в таборі, порадили звернутися в місцеві управління освіти.



Зміни:



18 червня — 1 липня

4-17 липня

20 липня — 2 серпня

Деталі за телефонами: (03352) 59 400



НАМЕТОВИЙ ТАБІР "МОЯ КРАЇНА" (ОЗЕРО ОСТРІВ'ЯНСЬКЕ ШАЦЬКОГО РАЙОНУ)

Приватний табір, розрахований на дітей, віком 9-16 років. На час таборування дітям пропонують відпочити від гаджетів, дають для мобільних лише годину на добу. Проживання відбувається у наметах по 3-4 людини. Усі намети розташовані на спеціально сконструйованих дерев'яних настилах для вентиляції. На території працюють охоронці, лікарі, дітей страхують на час відпочинку. Є тут можливість для занять спортом, гончарством, альпінізмом, купання. Їдальня крита, харчування 5-тиразове на території обладнанні туалети та душ. Загалом, у таборі працює 15 осіб персоналу, які забезпечують відпочинок 30 дітей. Існують знижки для дітей учасників АТО.



Вартість путівки: 3500 гривень



Зміни:



13-22 липня

1-10 серпня

Деталі за телефоном: 067 154 8030



НАМЕТОВИЙ ТАБІР "ВОЛИНСЬКА СІЧ" (БЕРЕГ ОЗЕРА ОСТРІВ'ЯНСЬКЕ ШАЦЬКОГО РАЙОНУ)

До наметового табору беруть дітей віком від 9 до 16 років. Родзинкою є увага організаторів до козацькому побуту та виховання. Тож програма насичена безліччю ігор, вишколів, майстер-класів. Проживання у сучасних, комфортних трьох- та чотирьохмісний наметах, розташовані на спеціально сконструйованих дерев'яних настилах, що забезпечує природну вентиляцію та виключає затікання води. Територію облаштовано окремими туалетними кабінками для хлопців та дівчат, душовими кабінками із літньою водою та санітарно-гігієнічними зонами. Дітям заборонено користуватися власними телефонами, окрім визначеного часу. Харчування 5-ти разове (сніданок, обід, полуденок, вечеря, друга вечеря), порційне.



Вартість путівки 3300 грн (10 днів) та 3500 (11 днів)



Зміни:



3-13 липня

13-22 липня

22 липня – 1 серпня

1-10 серпня

Деталі за телефоном: +38 067 154 8030



ТАБІР "ХОРУНЖИЙ" (КОВЕЛЬ)

У програмі табору: неформальна освіта, сплав на байдарках, пейнтбол, спортивні ігри, заняття з першої домедичної допомоги, заняття з виживання в екстремальних умовах, пісні біля ватри та ще багато різних цікавинок. Запрошуються діти, віком 14-18 років. Участь безплатна.



Зміни:



11-17 червня

18-24 червня

25 червня – 1 липня

Деталі за телефоном: 097 652 81 23



"СУПЕР ЛІТНІЙ ТАБІР" У РЦ "ПРОМІНЬ" (ЛУЦЬК)

Дитячий розважальний комплекс "Смугастий носоріг", що на 2-му поверсі РЦ "Промінь", кличе маленьких друзів у Долину Смугастого за новими літніми враженнями. У програмі: різноманітні розваги (лабіринти, кіно, боулінг тощо), 3-х разове харчування, прогулянки на свіжому повітрі, захоплюючі квести, розвиваючі ігри, казкові перевтілення, вечірки. Зміна триває 5 днів, щоденно з 9:00 до 18:00.

Групи формуються за віком (6-9 років та 9-12 років).



Вартість: 1500 (5 днів)



Деталі за телефоном: 066 755 07 57



ЛІТНІЙ ТАБІР "АДРЕНАЛІН"

Дітей чекають безліч цікавих розваг, різноманітні майстер-класи, туристичні походи та пізнавальні екскурсії. Набір триває з 4 червня по 24 серпня для школярів від 6 до 14 років. Тривалість табірної зміни – 10 робочих днів.

Табір працює з 09:00 до 18:00 год. У вартість путівки входить триразове харчування.



Вартість: 2000 гривень (10 днів, крім суботи та неділі)



Деталі за телефоном: 050 535 16 46.



ЛІТНІЙ КОМП'ЮТЕРНИЙ ТАБІР "ШАГ" (ЛУЦЬК)

Навчальний табір для дітей, який подобаються технічні науки. Зокрема, обіцяють навчити gif-анімації, 3D-графіці і 3D-друку, основам програмування і WEB-дизайну, роботі з фото та відео та робототехніці. У вартість денного заняття входить харчування.



Вартість: 3350 гривень



Зміни:



18-29 червня

2-13 липня

16-27 липня

30 липня – 10 серпня

Деталі за телефоном: (095) 609 58 38



ТВОРЧИЙ ДЕННИЙ ТАБІР "БАРВА" (ЛУЦЬК)

Художня студія "Барва" для дітей, віком від 6 років організовує творчий табір. Обіцяють квести, розвиваючі ігри, цікаві конкурси, екскурсії та творчу складову: живопис, ліпка, hand made тощо. Заняття триватимуть з 9 до 15 години, або до 18 за бажанням. У кошторис входить обід.



Вартість відвідування одного дня – 150 гривень, подовженого – 220 гривень (окремо оплачуються екскурсії)



Зміни:



з 4 червня до кінця літа у робочі дні

Деталі за телефоном: 066 694 95 99



ЄПАРХІАЛЬНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЛІТНІЙ ТАБІР (КОЛКИ, МАНЕВИЦЬКИЙ РАЙОН)

12-20 червня традиційно поблизу селища Колки Маневицького деканату буде проходити православний молодіжний табір. Наметове містечко розташують в урочищі Білі Береги у сосновому лісі поблизу річки Стир. Молодь матиме змогу творити християнську спільноту, спілкуватися з новими друзями і, звичайно ж, активно відпочивати. У програмі: богослужіння, бесіди зі священиками, екскурсії, спортивні та інтелектуальні ігри, зустріч із членами Спілки християнських письменників України, пісні під гітару біля вогнища тощо. Запрошуються дітки, віком від 10 до 17 років.



Добровільна пожертва для оснащення табору становить 950 гривень



Деталі за телефоном (095) 538-05-87 (о. Юрій)



ЄПАРХІАЛЬНИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ ДИТЯЧИЙ ТАБІР "СТЕЖИНА ДОБРА" (С. СТАРОСІЛЛЯ МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ)

До відпочинку, оздоровлення та знайомства з церковним порядком запрошуються діти віком від восьми до чотирнадцяти років. Відпочинок у стаціонарному таборі, з повноцінним харчуванням, басейном та іншими активними розвагами. Усі зміни нині укомплектовані, однак можливий запис у резерв. Оплата за 12 днів – 2500 гривень.



Деталі за телефоном: 066 391 23 08



Окрім цього великий спектр заходів пропонує бібліотечна мережа міста. Так, у Центральній бібліотеці для дітей заплановані:



щопонеділка,16:00 - літературні читання "Казковий диванчик";

щовівторка,15:00 - цикл розважальних заходів "Літо. Спека. Заходь до бібліотеки!";

щосереди, 15:00 - літній читальний зал "Соняшна літературна країна";

щонеділі, 11:00 - година настільних ігор "Ігроманія";

щовівторка, щочетверга, 11:00 - цикл соціальних заходів "Почуй. Відчуй. Допоможи.";

щонеділі, 15:00 - бібліо-караоке "Я маю талант!"

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині діє 11 позаміських таборів, які де можуть оздоровитися та відпочити школярі.Про це повідомляє Конкурент. У заклади, якими опікуються міські чи районні ради, діти переважно потрапляють на оздоровлення безплатно. Це стосується дітей, які відносять до пільгових категорій, або ж обдарованих діток. Частиною закладів опікуються профспілки і для їхніх членів є суттєві знижки, всі ж інші можуть потрапити, сплативши повну вартість. Існують і приватні заклади, а також цікаві пропозиції щодо відпочинку дітей.Це найбільший табір освітян в Україні і найбільший за кількістю дітей на Волині. Водночас він може прийняти 240 дітей. Розташований на берегах озера Світязь та займає 5 гектарів території. Він заснований ще у 1953 році. Минулого року вдалося вирішити проблеми з підведенням каналізації. Відомо, що ця санітарна проблема була не лише у таборі, а й у цілому селі.Окрім цього, оснастили нову пожежну сигналізацію. А на душові встановили сонячні батареї. Приймають тут дітей віком від 7 до 15 років. Зміна триває 14 днів. У цей час тут діють 10 загонів, з якими працює вихователь, організатор дозвілля з числа професійних педагогів та студентів педагогічного коледжу.На території табору є вихователі фізичної культури, спеціаліст з плавання, охорона, поліція, медики. У кімнаті проживають 6-7 дітей. Харчування калорійне, 5-ти разове, є клуб та власний пляж.Вартість путівки — 4500 гривень.Зміни:19 червня — 2 липня5-18 липня21 липня — 3 серпняДовідки за телефоном: 050 986 12 72Табір розташований недалеко від Луцька, у селі Дачне, що в Ківерцівському районі. Це установа працівників державних установ, проте тут можуть відпочивати всі охочі. Оздоровитися та розважитися тут можуть дітки віком від 7 до 15 років. Місткість закладу — 220 дітей у зміну.Кімнати розраховані на 4-8 осіб, є внутрішні туалети, умивальники, душові, холодна та гаряча вода, кіноконцертний зал, стадіон, волейбольний, баскетбольний та тенісний майданчики.Поплавати тут можна в басейні, розміром 25 на 10 метрів. Дітей харчують п'ять раз у день. За потреби тут надають лікувально-профілактичні процедури: ЛФК, інгаляції, магнітотерапію, аеротерапію тощо.Вартість путівки на 14 днів — 2996 гривень.Зміни (місця нині є лише у третій, за потреби можливо буде четверта):25 липня — 7 серпняДовідки за телефоном: 72-87-63Табором опікується Центр туризму, спорту та екскурсій. Розташований у лісовому масиві, поруч — водойма. Загальна територія табору без урахування озера — 7 гектарів. Територія огороджена. Одночасно заклад може прийняти дві сотні дітей. У кімнатах по 4,6,8 та 12 людей. Душові та санвузли для дівчаток і хлопчиків на території табору, а також є внутрішні санвузли в двох спальних корпусах. Харчування п'ятиразове, є медичний пункт. Тут широко представлені умови для активного відпочинку та спорту. Є скеледром, мотузкова смуга, літня естрада, спортивний інвентар, катамарани, човни, байдарки.Вартість путівки на 21 день — 4620 гривеньЗміна:21 липня — 10 серпняВартість путівки на 14 днів — 3080 гривеньЗміна:12-25 серпняОкрім цього табір пропонує групу денного перебування. Ця група буде працювати разом зі стаціонарними оздоровчими змінами табору. До послуг дітей весь комплекс послуг та вся інфраструктура табору. Також є окреме приміщення для денного відпочинку, дітей забезпечуватимуть сніданком, обідом та полуденком. У групі буде по 20-25 дітей віком від 7 до 14 років. Тривалість зміни 10-14 днів.Зміни:12-21 червня22 червня — 1 липня5-18 липня21-30 липня1-10 серпня12-25 серпняВартість 1 дня перебування — 170 гривеньДовідки за телефонами: (0332) 28 63 54, (050) 555 87 25.Табір, яким опікується районна профспілкова організація працівників агропромислового комплексу, може прийняти до 120 дітей в зміну. Він розташований серед соснового лісу. Живуть дітки у будиночках.На території є великий стадіон та басейн, де можна купатися. Харчування повноцінне, 5 разів на добу. Виховну та атракціону частину тут забезпечують вожаті. Дітям також можуть забезпечити екскурсію на Козацькі могили.Вартість путівки: 4000 гривеньЗміни:24 червня — 7 липня8-21 липняМожлива також організація третьої зміни за наявності охочих.Довідки за телефонами:(03379) 22944, 098 294 54 72Табір розташований на березі озера у селі "Світязь". Тут окремий огороджений пляж. Зміна може прийняти 160 дітей віком від 7 до 15 років включно. За час підготовки до відпочинку тут замінили частину вікон, дверей, хоча й залишається питання із центральною каналізацією.Попри це, у таборі ще з 60-их років оздоровлюють волинські дітлахи. За будь-якої погоди тут є чим розважитися: від спортивних заходів до конкурсів та дискотек і караоке. Харчування тут повноцінне, висококалорійне.Вартість путівки на 14 днів — 3945 гривеньЗміни:16-30 червня3-17 липня20 липня — 3 серпня6-20 серпняДовідки за телефоном: 25-03-57Табір розміщений неподалік Луцька серед лісу. Територія закладу становить майже 5 гектарів. Улітку табір може прийняти дві сотні дітей за одну зміну. Особливістю закладу є те, що тут діє профільна зміна для обдарованих дітей — школа "Ерудит", яка працює у першій зміні. До неї потрапляють переможці змагань, олімпіад, конкурсів. Тож тут представлені гуртки не лише для тих, хто хоче розважитися, а й повчитися навіть на канікулах.Традиційно для табору тут є спортивний майданчик, вечірня дискотека, конкурси та розваги. В управління освіти Луцькради, яка опікується закладом, пояснили, що списки дітей за зверненням батьків формують у самих школах. Тож батькам варто звертатися безпосередньо у навчальний заклад.Зміни:9-29 червня02-22 липня25 липня -14 серпня17-26 серпняДеталі за телефоном: 72-80-58Дитячий табір "Парасолька " розташований в селі Дольськ. Це новий заклад з огородженою територією та власним пляжем на березі озера Дольського. Територія займає півтора гектара. Дітей розміщують у номера по 8-10 чоловік. У кожному є санвузол, гаряча та холодна вода. Харчування відбувається 5 разів: сніданок, полудник, обід, підвечірок та вечеря. Пірс одразу біля табору, однак від огороджений, аби діти без нагляду не плавали.Вартість путівки: 3945 грн за 14 днівЗміни:3-16 липня1-14 серпня17-30 серпняДеталі за номерами: 066 429 13 69, 099 173 91 30Заклад має комунальну власність, ним опікується управління освіти Нововолинської міської ради. Тут традиційно працює чотири зміни, протягом яких можуть оздоровити 150 дітей. Табір приймає відпочивальників уже чотири десятиліття. Розміщений у сосновому лісі біля річки Західний Буг.Вартість путівки:160 грн за добуЗміни:5-18 червня21 червня — 11 липня14-27 липня30 липня — 12 серпняДеталі за телефоном: (03344) 2 26 30Табір "Світязь" розташований на території мальовничих і екологічно чистих волинських озер. Для відпочинку дітей обладнаний комфортний корпус на 120 місць з усіма зручностями. Табір має їдальню, де передбачене п'ятиразове харчування. Також в "Світязі" добре організоване дозвілля: є спортивний зал, кінозал, місце для танців, ігор і навіть караоке. Діти можуть не тільки цікаво відпочити, а й надбати нові знання і вміння в гуртках.Вартість: 198 грн за добуЗміни:16 липня — 5 серпня7-27 серпняДеталі за телефоном: (03342) 27700Табір знаходиться у лісі, поруч водойми немає. Закладом опікується відділ освіти та молоді місцевої райдержадміністрації. Оздоровлюються тут безплатно діти пільгових категорій переважно з району. Хоча за потреби тут можуть розглянути можливість оздоровлення дітей і з інших населених пунктів. Табір розрахований на 120 дітей, втім відпочиватимуть тут в одну зміну лише 40 діток.Зміни:1-14 липняДеталі за телефоном: (03372) 21 362Заклад розташований на березі озера Ухо в селі Уховець. Табір невеликий, розрахований на 65 дітей. Тут відпочивають переважно місцеві діти з району.Надає такі види послуг, як розміщення та проживання, харчування, організація виховної діяльності та дозвілля, медичне обслуговування. Є душові кімнати, сцена для виступів, спортивні майданчики. Але тут відпочивають діти з району. Для того, щоб відпочити в таборі, порадили звернутися в місцеві управління освіти.Зміни:18 червня — 1 липня4-17 липня20 липня — 2 серпняДеталі за телефонами: (03352) 59 400Приватний табір, розрахований на дітей, віком 9-16 років. На час таборування дітям пропонують відпочити від гаджетів, дають для мобільних лише годину на добу. Проживання відбувається у наметах по 3-4 людини. Усі намети розташовані на спеціально сконструйованих дерев'яних настилах для вентиляції. На території працюють охоронці, лікарі, дітей страхують на час відпочинку. Є тут можливість для занять спортом, гончарством, альпінізмом, купання. Їдальня крита, харчування 5-тиразове на території обладнанні туалети та душ. Загалом, у таборі працює 15 осіб персоналу, які забезпечують відпочинок 30 дітей. Існують знижки для дітей учасників АТО.Вартість путівки: 3500 гривеньЗміни:13-22 липня1-10 серпняДеталі за телефоном: 067 154 8030До наметового табору беруть дітей віком від 9 до 16 років. Родзинкою є увага організаторів до козацькому побуту та виховання. Тож програма насичена безліччю ігор, вишколів, майстер-класів. Проживання у сучасних, комфортних трьох- та чотирьохмісний наметах, розташовані на спеціально сконструйованих дерев'яних настилах, що забезпечує природну вентиляцію та виключає затікання води. Територію облаштовано окремими туалетними кабінками для хлопців та дівчат, душовими кабінками із літньою водою та санітарно-гігієнічними зонами. Дітям заборонено користуватися власними телефонами, окрім визначеного часу. Харчування 5-ти разове (сніданок, обід, полуденок, вечеря, друга вечеря), порційне.Вартість путівки 3300 грн (10 днів) та 3500 (11 днів)Зміни:3-13 липня13-22 липня22 липня – 1 серпня1-10 серпняДеталі за телефоном: +38 067 154 8030У програмі табору: неформальна освіта, сплав на байдарках, пейнтбол, спортивні ігри, заняття з першої домедичної допомоги, заняття з виживання в екстремальних умовах, пісні біля ватри та ще багато різних цікавинок. Запрошуються діти, віком 14-18 років. Участь безплатна.Зміни:11-17 червня18-24 червня25 червня – 1 липняДеталі за телефоном: 097 652 81 23Дитячий розважальний комплекс "Смугастий носоріг", що на 2-му поверсі РЦ "Промінь", кличе маленьких друзів у Долину Смугастого за новими літніми враженнями. У програмі: різноманітні розваги (лабіринти, кіно, боулінг тощо), 3-х разове харчування, прогулянки на свіжому повітрі, захоплюючі квести, розвиваючі ігри, казкові перевтілення, вечірки. Зміна триває 5 днів, щоденно з 9:00 до 18:00.Групи формуються за віком (6-9 років та 9-12 років).Вартість: 1500 (5 днів)Деталі за телефоном: 066 755 07 57Дітей чекають безліч цікавих розваг, різноманітні майстер-класи, туристичні походи та пізнавальні екскурсії. Набір триває з 4 червня по 24 серпня для школярів від 6 до 14 років. Тривалість табірної зміни – 10 робочих днів.Табір працює з 09:00 до 18:00 год. У вартість путівки входить триразове харчування.Вартість: 2000 гривень (10 днів, крім суботи та неділі)Деталі за телефоном: 050 535 16 46.Навчальний табір для дітей, який подобаються технічні науки. Зокрема, обіцяють навчити gif-анімації, 3D-графіці і 3D-друку, основам програмування і WEB-дизайну, роботі з фото та відео та робототехніці. У вартість денного заняття входить харчування.Вартість: 3350 гривеньЗміни:18-29 червня2-13 липня16-27 липня30 липня – 10 серпняДеталі за телефоном: (095) 609 58 38Художня студія "Барва" для дітей, віком від 6 років організовує творчий табір. Обіцяють квести, розвиваючі ігри, цікаві конкурси, екскурсії та творчу складову: живопис, ліпка, hand made тощо. Заняття триватимуть з 9 до 15 години, або до 18 за бажанням. У кошторис входить обід.Вартість відвідування одного дня – 150 гривень, подовженого – 220 гривень (окремо оплачуються екскурсії)Зміни:з 4 червня до кінця літа у робочі дніДеталі за телефоном: 066 694 95 9912-20 червня традиційно поблизу селища Колки Маневицького деканату буде проходити православний молодіжний табір. Наметове містечко розташують в урочищі Білі Береги у сосновому лісі поблизу річки Стир. Молодь матиме змогу творити християнську спільноту, спілкуватися з новими друзями і, звичайно ж, активно відпочивати. У програмі: богослужіння, бесіди зі священиками, екскурсії, спортивні та інтелектуальні ігри, зустріч із членами Спілки християнських письменників України, пісні під гітару біля вогнища тощо. Запрошуються дітки, віком від 10 до 17 років.Добровільна пожертва для оснащення табору становить 950 гривеньДеталі за телефоном (095) 538-05-87 (о. Юрій)До відпочинку, оздоровлення та знайомства з церковним порядком запрошуються діти віком від восьми до чотирнадцяти років. Відпочинок у стаціонарному таборі, з повноцінним харчуванням, басейном та іншими активними розвагами. Усі зміни нині укомплектовані, однак можливий запис у резерв. Оплата за 12 днів – 2500 гривень.Деталі за телефоном: 066 391 23 08Окрім цього великий спектр заходів пропонує бібліотечна мережа міста. Так, у Центральній бібліотеці для дітей заплановані:щопонеділка,16:00 - літературні читання "Казковий диванчик";щовівторка,15:00 - цикл розважальних заходів "Літо. Спека. Заходь до бібліотеки!";щосереди, 15:00 - літній читальний зал "Соняшна літературна країна";щонеділі, 11:00 - година настільних ігор "Ігроманія";щовівторка, щочетверга, 11:00 - цикл соціальних заходів "Почуй. Відчуй. Допоможи.";щонеділі, 15:00 - бібліо-караоке "Я маю талант!"

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