Місто поступово стає пустелею, - лучанина обурила вистрижена «під нуль» трава

Павло Іващенко вважає, що через "старання комунальників" місто стає схожим на степ - траву стрижуть занадто коротко, тож на сонці вона жовтіє та вигорає



Про це він написав



"Дякуючи старанням наших комунальників, місто поступово перетворюється на пустелю. Це на прикладі Київського Майдану. Під корінь вистрижена трава висихає і все літо нічого не росте, відчуй себе жителем монгольських степів", - написав Іващенко та виклав фото місцини.



У коментарях користувачі зауважують, що теж звернули увагу на ситуацію. Мовляв, погода посушлива, однак, якщо траву на стригли б так коротко, то вона була б зеленою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинвважає, що через "старання комунальників" місто стає схожим на степ - траву стрижуть занадто коротко, тож на сонці вона жовтіє та вигораєПро це він написав у спільноті "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook."Дякуючи старанням наших комунальників, місто поступово перетворюється на пустелю. Це на прикладі Київського Майдану. Під корінь вистрижена трава висихає і все літо нічого не росте, відчуй себе жителем монгольських степів", - написав Іващенко та виклав фото місцини.У коментарях користувачі зауважують, що теж звернули увагу на ситуацію. Мовляв, погода посушлива, однак, якщо траву на стригли б так коротко, то вона була б зеленою.

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