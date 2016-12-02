Місто поступово стає пустелею, - лучанина обурила вистрижена «під нуль» трава
Сьогодні, 06:28
Лучанин Павло Іващенко вважає, що через "старання комунальників" місто стає схожим на степ - траву стрижуть занадто коротко, тож на сонці вона жовтіє та вигорає
Про це він написав у спільноті "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook.
"Дякуючи старанням наших комунальників, місто поступово перетворюється на пустелю. Це на прикладі Київського Майдану. Під корінь вистрижена трава висихає і все літо нічого не росте, відчуй себе жителем монгольських степів", - написав Іващенко та виклав фото місцини.
У коментарях користувачі зауважують, що теж звернули увагу на ситуацію. Мовляв, погода посушлива, однак, якщо траву на стригли б так коротко, то вона була б зеленою.
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Про це він написав у спільноті "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook.
"Дякуючи старанням наших комунальників, місто поступово перетворюється на пустелю. Це на прикладі Київського Майдану. Під корінь вистрижена трава висихає і все літо нічого не росте, відчуй себе жителем монгольських степів", - написав Іващенко та виклав фото місцини.
У коментарях користувачі зауважують, що теж звернули увагу на ситуацію. Мовляв, погода посушлива, однак, якщо траву на стригли б так коротко, то вона була б зеленою.
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