На Волині від вогню рятували торфове поле





Про це повідомляють камінь-каширські рятувальники.



Відомо, що 9 червня о 12:10 працівники 8 ДПРЧ та Камінь-Каширського РВ Управління ДСНС України у Волинській області ліквідували загоряння торфу поблизу села Радошинка Камінь-Каширського району.



Тож вогнеборці вкотре нагадують про заборону спалювання сухої рослинності та стерні. "Памятайте, що це заборонено законодавством, а причетних до цього осіб буде притягнено до адміністративної відповідальності", - йдеться у дописі рятувальників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Радошинка Камінь-Каширського району горіло торфове поле.Про це повідомляють камінь-каширські рятувальники.Відомо, що 9 червня о 12:10 працівники 8 ДПРЧ та Камінь-Каширського РВ Управління ДСНС України у Волинській області ліквідували загоряння торфу поблизу села Радошинка Камінь-Каширського району.Тож вогнеборці вкотре нагадують про заборону спалювання сухої рослинності та стерні. "Памятайте, що це заборонено законодавством, а причетних до цього осіб буде притягнено до адміністративної відповідальності", - йдеться у дописі рятувальників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію