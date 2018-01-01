вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині від вогню рятували торфове поле

На Волині від вогню рятували торфове поле
У селі Радошинка Камінь-Каширського району горіло торфове поле.

Про це повідомляють камінь-каширські рятувальники.

Відомо, що 9 червня о 12:10 працівники 8 ДПРЧ та Камінь-Каширського РВ Управління ДСНС України у Волинській області ліквідували загоряння торфу поблизу села Радошинка Камінь-Каширського району.

Тож вогнеборці вкотре нагадують про заборону спалювання сухої рослинності та стерні. "Памятайте, що це заборонено законодавством, а причетних до цього осіб буде притягнено до адміністративної відповідальності", - йдеться у дописі рятувальників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, торф, Радошинка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія «Аверса», який судився проти патрульної, визнали винним
Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині від вогню рятували торфове поле
Сьогодні, 09:22
Відпочинкові табори для волинських школярів. СПИСОК
Сьогодні, 08:36
Самотній лебідь на хвилях вечірнього Світязю. ФОТО
Сьогодні, 07:19
Місто поступово стає пустелею, - лучанина обурила вистрижена «під нуль» трава
Сьогодні, 06:28
М'ячі, бутси та кубки: у Любомлі відбувся міжнародний турнір з міні-футболу
Сьогодні, 05:23
Схожі новини
У селі на Волині сталася пожежа У селі на Волині сталася пожежа
07 червень, 06:07
У селі на Волині полум’я знищило будівлю дотла У селі на Волині полум’я знищило будівлю дотла
05 червень, 22:55
Повідомили, чи готові волинські дитячі табори до пожеж Повідомили, чи готові волинські дитячі табори до пожеж
05 червень, 10:21
На Волині горіли торфовища На Волині горіли торфовища
04 червень, 11:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині від вогню рятували торфове поле
Сьогодні, 09:22
 0
Відпочинкові табори для волинських школярів. СПИСОК
Сьогодні, 08:36
 0
Самотній лебідь на хвилях вечірнього Світязю. ФОТО
Сьогодні, 07:19
 0
Місто поступово стає пустелею, - лучанина обурила вистрижена «під нуль» трава
Сьогодні, 06:28
 0
М'ячі, бутси та кубки: у Любомлі відбувся міжнародний турнір з міні-футболу
Сьогодні, 05:23
 0
Медіа
відео
1/8