На Волині від вогню рятували торфове поле
Сьогодні, 09:22
У селі Радошинка Камінь-Каширського району горіло торфове поле.
Про це повідомляють камінь-каширські рятувальники.
Відомо, що 9 червня о 12:10 працівники 8 ДПРЧ та Камінь-Каширського РВ Управління ДСНС України у Волинській області ліквідували загоряння торфу поблизу села Радошинка Камінь-Каширського району.
Тож вогнеборці вкотре нагадують про заборону спалювання сухої рослинності та стерні. "Памятайте, що це заборонено законодавством, а причетних до цього осіб буде притягнено до адміністративної відповідальності", - йдеться у дописі рятувальників.
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Про це повідомляють камінь-каширські рятувальники.
Відомо, що 9 червня о 12:10 працівники 8 ДПРЧ та Камінь-Каширського РВ Управління ДСНС України у Волинській області ліквідували загоряння торфу поблизу села Радошинка Камінь-Каширського району.
Тож вогнеборці вкотре нагадують про заборону спалювання сухої рослинності та стерні. "Памятайте, що це заборонено законодавством, а причетних до цього осіб буде притягнено до адміністративної відповідальності", - йдеться у дописі рятувальників.
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